Sin David še naprej išče pogrešanega očeta, to so zadnje podrobnosti

Svojci od nedelje pogrešajo 51-letnega Igorja Grošlja iz Trbovelj. Njegov avtomobil so v ponedeljek zvečer našli v Celju, danes pa se je z novimi informacijami oglasil sin, ki pravi, da so signal njegovega telefona iz sobote na nedeljo zasledili najprej v Ljubljani, nato pa stik z njim izgubili v naselju Veliki Gaber v občini Trebnje.

"Po zadnjih informacijah je bil avto od sobote zvečer parkiran v Celju. V noči s sobote na nedeljo je bil v Ljubljani in nazadnje signal telefona Veliki Gaber. Prosim za delitev in kakršnokoli informacijo. Za koristno resnično informacijo ponujam tudi denarno nagrado. Hvala," je na Facebooku zapisal sin pogrešanega David Grošelj.

Pogrešani Igor Grošelj je visok okoli 180 centimetrov, je srednje postave in ima kratke rjave lase. Foto: Policijska uprava Ljubljana

Dan prej se je oglasil z informacijo o najdenem avtomobilu. "Avto (gre za audi Q5) je najden v Celju pri Tuš Cash & Carry. Njega pa ni! Prosim kogarkoli iz te okolice iz Celja, da je pozoren na karkoli. Policija naj bi ukrepala zjutraj, jaz pa ne mislim čakait! Iščem v tem okolišu. Hvala za vsako koristno informacijo in delitev," je zapisal na Facebooku.

Tudi policija prosi za informacije

Policisti Policijske postaje Trbovlje so javnost za pomoč o pogrešanem 51-letnem Igorju Grošlju iz Trbovelj zaprosili v ponedeljek. Svojci so policijo obvestili, da so ga nazadnje videli v soboto na območju Trbovelj. Visok je okoli 180 centimetrov, srednje postave in ima kratke rjave lase. Nazadnje naj bi bil oblečen v svetle kavbojke in črno bundo ter obut v rjave gležnjarje.

Ker z do zdaj izvedenimi ukrepi pogrešanega niso našli, policija poziva vse, ki bi o pogrešani osebi karkoli vedeli, naj informacije sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Trbovlje na (03) 565 31 50 ali pokličejo na interventno številko 113 oz. anonimni telefon 080 1200.