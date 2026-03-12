Dars je danes slovesno odprl 1,8 kilometra novozgrajene navezovalne ceste s skoraj 500 metrov dolgim predorom Konovo ter s tem končal dela na dveh sklopih severnega kraka tretje razvojne osi med Velenjem in Slovenj Gradcem. Premier Robert Golob je poudaril, da je to začetek uresničitve želja, da bo Koroška bistveno bližje osrednji Sloveniji.

"Verjamem, da se bodo Korošci do konca naslednjega mandata vlade vozili do Celja oziroma do avtoceste po celotnem odseku," je dejal Golob.

Bratušek: Veliko je bilo narejenega, a je kar nekaj dela še pred nami

Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je poudarila, da z današnjim odprtjem v promet predajajo prvi sklop severnega dela tretje razvojne osi, kar je najbolj jasen dokaz napredka pri tem projektu. Ob tem je dejala, da je bilo veliko narejenega, kar nekaj dela pa je še pred njimi.

Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je poudarila, da z današnjim odprtjem v promet predajajo prvi sklop severnega dela tretje razvojne osi. Foto: STA

Kot je pojasnila, so dela že končana na sklopih Gaberke in Jenina, aktivno potekajo na sklopih Velunja, Škale in Podgorje, v kratkem pa bodo dela začeli še na odseku Velenje, kar pomeni, da bo v gradnji celoten odsek od Velenja do Slovenj Gradca.

Za odsek med Šentrupertom in Velenjem po besedah ministrice še poteka postopek za pridobivanje gradbenega dovoljenja, pri čemer so na njenem ministrstvu naredili vse, da bi se gradnja tudi na tem odseku začela čim prej.

"Naša velika želja je, da bodo tudi tam gradbena dela čim hitreje končana. Zaradi lažje konfiguracije terena bo tam gradnja po pričakovanjih nekoliko manj zahtevna, Slovenj Gradec pa bo tako končno povezan z avtocesto," je dejala Bratušek.

Bratušek: Današnje odprtje je dokaz, da sanje Korošcev spreminjamo v realnost

Spomnila je, da so za severni trakt uspešno pridobili tudi skoraj 45 milijonov evrov iz evropskega sklada za regionalni razvoj, aktivnosti pa nadaljujejo tudi na drugih delih tretje razvojne osi. Nadaljujejo še umeščanje srednjega dela povezave, za južni del pa ministrica upa, da bodo birokratske ovire čim prej odpravljene.

Foto: STA

"Današnje odprtje je dokaz, da sanje Korošcev spreminjamo v realnost in da ni nikogar več, ki ne bi verjel, da bomo konec leta 2029 osrednjo Slovenijo res povezali s Koroško," je še dodala.

Prvi mož Darsa Andrej Ribič je povedal, da so v danes odprtem sklopu ob predoru Konovo zgradili še viadukt in dva mostova čez reko Pako. Gre za navezovalno cesto na prihodnjo skoraj 18 kilometrov dolgo hitro cesto med Velenjem in Slovenj Gradcem. Vrednost danes končanih del je znašala 55 milijonov evrov.

Ribič je napovedal, da bodo v ponedeljek podpisali še zadnjo pogodbo za gradnjo osmega sklopa Velenje, tako da se bo začelo delo na celotni trasi. Pričakuje, da bo časovnica taka, kot so si jo zastavili na začetku, to pa pomeni, da bi dela končali med septembrom in oktobrom 2029.

Foto: STA

Po njegovih besedah so danes v promet predali drugi najzahtevnejši odsek, na katerem je gradbena dela izvedel konzorcij Strabag, medtem ko je za najzahtevnejšega ocenil odsek Velunja.