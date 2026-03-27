Močan veter še naprej v državi povzroča številne težave, tudi pri preskrbi z električno energijo. Samo na območju Elektra Maribor je trenutno brez oskrbe z elektriko več kot 21 tisoč odjemalcev, brez elektrike so tudi ponekod na Celjskem, v Ljubljani, o izpadih poročajo iz Gorenjske in z območja Elektra Primorska.

Na območju Elektra Maribor je trenutno brez oskrbe z elektriko več kot 21.500 odjemalcev.

"V Elektru Maribor razmere nenehno spremljamo in smo na morebitne izredne dogodke pripravljeni z interventnimi ekipami, ki bodo ob okvarah nemudoma ukrepale," sporočajo uporabnikom z Elektra Maribor. Ti jih lahko zaradi okvar pokličejo na številko 080 21 05.

Vetrolom poškodoval tudi celjsko omrežje

Z Elektra Celje so ob 6. 30 sporočili, da so zaradi poškodb na distribucijskem omrežju Elektra Celje, ki so posledice vetroloma, nastale okvare na elektroenergetskem omrežju. Trenutno je brez elektrike 1.390 uporabnikov.

"Na terenu so vse elektromontažne ekipe, ki si intenzivno prizadevajo, da bi okvare na daljnovodih odpravile v najkrajšem mogočem času in ponovno vzpostavile nemoteno oskrbo. Vse odjemalce prosimo za razumevanje. Pri odpravljanju okvar je varnost naših zaposlenih na prvem mestu, zato sanacija poteka skladno z vsemi varnostnimi protokoli," so ob tem še sporočili iz celjskega podjetja.

Uporabnikom svetujejo, naj se izogibajo območjem s poškodovano elektroenergetsko infrastrukturo, naj se ne dotikajo delov električnih napeljav in z vsemi napravami ravnajo, kot da so pod napetostjo.

V Ljubljani naraslo število izpadov

Pri Elektru Ljubljana je bilo v četrtek brez napajanja 872 uporabnikov, danes je brez elektrike že okoli 2.200 uporabnikov, so sporočili iz podjetja. "Naše ekipe bodo okvare odpravile v najkrajšem mogočem času, in sicer takoj, ko bodo vremenske razmere omogočale varno delo," so sporočili.

Težave z elektriko imajo tudi na Gorenjskem in območju Elektra Primorska.

Na severu bo tudi danes čez dan pihal močan veter severnih smeri, ki bo lahko presegal hitrosti sto kilometrov na uro, obenem se bo okrepila tudi burja. Meteorologi najmočnejše sunke vetra pričakujejo danes v jutranjih urah in zgodaj dopoldne. Čez dan bo veter nato postopoma slabel, vendar bodo še vedno presežene opozorilne vrednosti. Proti večeru in v noči na soboto se bo veter postopno umirjal, najkasneje na vzhodu.