Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,42

Natisni članek

težave Ljubljana Celje Maribor popravilo izpad električne energije elektrika vreme veter

Petek, 27. 3. 2026, 7.36

Silovit veter ohromil dele Slovenije, brez elektrike okoli 24 tisoč ljudi #video

Močan veter še naprej v državi povzroča številne težave, tudi pri preskrbi z električno energijo. Samo na območju Elektra Maribor je trenutno brez oskrbe z elektriko več kot 21 tisoč odjemalcev, brez elektrike so tudi ponekod na Celjskem, v Ljubljani, o izpadih poročajo iz Gorenjske in z območja Elektra Primorska.

Na območju Elektra Maribor je trenutno brez oskrbe z elektriko več kot 21.500 odjemalcev. 

"V Elektru Maribor razmere nenehno spremljamo in smo na morebitne izredne dogodke pripravljeni z interventnimi ekipami, ki bodo ob okvarah nemudoma ukrepale," sporočajo uporabnikom z Elektra Maribor. Ti jih lahko zaradi okvar pokličejo na številko 080 21 05.

Vetrolom poškodoval tudi celjsko omrežje 

Z Elektra Celje so ob 6. 30 sporočili, da so zaradi poškodb na distribucijskem omrežju Elektra Celje, ki so posledice vetroloma, nastale okvare na elektroenergetskem omrežju. Trenutno je brez elektrike 1.390 uporabnikov. 

"Na terenu so vse elektromontažne ekipe, ki si intenzivno prizadevajo, da bi okvare na daljnovodih odpravile v najkrajšem mogočem času in ponovno vzpostavile nemoteno oskrbo. Vse odjemalce prosimo za razumevanje. Pri odpravljanju okvar je varnost naših zaposlenih na prvem mestu, zato sanacija poteka skladno z vsemi varnostnimi protokoli," so ob tem še sporočili iz celjskega podjetja.

Uporabnikom svetujejo, naj se izogibajo območjem s poškodovano elektroenergetsko infrastrukturo, naj se ne dotikajo delov električnih napeljav in z vsemi napravami ravnajo, kot da so pod napetostjo.

V Ljubljani naraslo število izpadov 

Pri Elektru Ljubljana je bilo v četrtek brez napajanja 872 uporabnikov, danes je brez elektrike že okoli 2.200 uporabnikov, so sporočili iz podjetja. "Naše ekipe bodo okvare odpravile v najkrajšem mogočem času, in sicer takoj, ko bodo vremenske razmere omogočale varno delo," so sporočili. 

Težave z elektriko imajo tudi na Gorenjskem in območju Elektra Primorska.

Na severu bo tudi danes čez dan pihal močan veter severnih smeri, ki bo lahko presegal hitrosti sto kilometrov na uro, obenem se bo okrepila tudi burja. Meteorologi najmočnejše sunke vetra pričakujejo danes v jutranjih urah in zgodaj dopoldne. Čez dan bo veter nato postopoma slabel, vendar bodo še vedno presežene opozorilne vrednosti. Proti večeru in v noči na soboto se bo veter postopno umirjal, najkasneje na vzhodu. 

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.