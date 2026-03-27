Kot so navedli v sporočilu, bo na pobudo poveljnika Gasilske zveze Gorenjske v občini Žirovnica v soboto organizirana širša pomoč gasilskih enot iz različnih krajev Slovenije. Tako bo na območje občine prispelo približno 20 gasilskih ekip z vozili in opremo, ki bodo pomagale občankam in občanom pri začasnem prekrivanju poškodovanih streh, tudi v primerih manjših poškodb, ko je poškodovanih le nekaj strešnikov.

Sprejem gasilskih enot bo ob 8. uri, nato pa bodo ekipe na terenu predvidoma delovale do približno 15. ure. Ekipe bodo razporejene po vseh desetih vaseh občine, delo pa bo potekalo usklajeno preko civilne zaščite ter prostovoljnih gasilskih društev Zabreznica in Smokuč.

V občini prosijo občane, da pripravijo ustrezno kritino in omogočijo dostop do objektov, prav tako naj upoštevajo navodila na terenu in gasilce sprejmejo s spoštovanjem in prijaznostjo. Ob prihodu bodo gasilske enote sprejeli župan, podžupan in poveljnik civilne zaščite, Občina Žirovnica pa bo sodelujočim ekipam zagotovila tudi topel obrok.

"V najtežjih trenutkih se pokaže moč skupnosti. Hvaležen sem vsem gasilcem, ki prihajajo v našo občino pomagat našim ljudem. Takšna solidarnost ni samoumevna in si zasluži iskreno spoštovanje," je poudaril župan Žirovnice Leopold Pogačar.

Tudi v soboto bo štab civilne zaščite Žirovnica za občane dosegljiv na telefonski številki 04 580 91 10, so dodali.

V občini Žirovnica so od četrtka dopoldne do danes zjutraj zaradi vetra opravili več kot 60 intervencij. Pogačar ocenjuje, da je poškodovanih približno 60 odstotkov vseh objektov, najbolj pa je poškodovana streha na osnovni šoli in celotna streha na sosednjem zasebnem športnem objektu, pokritem teniškem igrišču. Popolnoma je odkrilo pet stanovanjskih hiš, veliko je škode tudi na vzporedni elektro in telekomunikacijski infrastrukturi ter prometni signalizaciji.