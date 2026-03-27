Nika Prevc je v Planici spisala zgodovino. V drugi seriji treninga na Letalnici bratov Gorišek je poletela do 242,5 metra in za 6,5 metra izboljšala svetovni rekord, ki ga je lani v Vikersundu postavila prav sama. Ob tem je posebej odmeval odziv njenega brata Petra Prevca, ki ni skrival navdušenja, da se je tudi ženski rekord preselil v dolino pod Poncami. "Vikersund nima več rekorda. Vse je v Planici. Kot mora biti," je povedal v izteku letalnice.

Nika Prevc je tako znova postala lastnica svetovnega rekorda, njen dosežek pa je dobil še dodatno težo, ker ga je dosegla pred domačimi navijači. Planica je po petkovem poletu dobila nov mejnik, družina Prevc pa še en poseben trenutek v svoji bogati skakalni zgodbi.

Peter Prevc zelo dobro ve, kaj pomeni poleteti v zgodovino

Dosežka se je vidno razveselila vsa publika, še posebej pa družina Prevc. Čustva je pokazal tudi najstarejiš brat Peter Prevc, ki v Planici opravlja vlogo predsednika organizacijskega odbora in zelo dobro ve, kaj pomeni postaviti rekord. Leta 2015 je bil v Vikersundu s poletom, dolgim 250 metrov, tudi sam za en dan svetovni rekorder.

Nika Prevc je postavila novo najdaljšo daljavo. Ta zdaj znaša 242,5 metra.

Pomemben mejnik tudi za ženske polete v Planici

Peter ni izpostavil le sestrinega rekorda, ampak tudi pomen petkovega dne za ženske smučarske skoke v Planici. Skakalke so namreč uspešno prestale premiero na Letalnici bratov Gorišek.

"Zelo dobro, da so šle punce. Da se je počakalo skoraj do noči. Razmere so bile varne, videlo se je, da se da in vse se je sešlo zelo lepo," je dodal Peter.

Petkov večer v Planici tako ni prinesel le nove rekordne znamke, ampak tudi potrditev, da je ženski polet v dolini pod Poncami dočakal svoj veliki trenutek.