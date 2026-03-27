Na območju Ljubljane večji zaseg prepovedane droge, dvema osebama odvzeli prostost #foto

Z Generalne policijske uprave (GPU) so sporočili, da je Nacionalni preiskovalni urad 24. in 25. marca na območju Ljubljane izvedel več hišnih preiskav, med katerimi so zasegli večjo količino prepovedane droge in gotovine. Zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja so dvema osebama odvzeli prostost in ju privedli k preiskovalnemu sodniku.

Hišne preiskave, ki so jih izvedli v stanovanjskih prostorih, garažah in avtomobilih, so se nanašale na kazniva dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog.

Med preiskavami so zasegli okoli 80 tisoč evrov gotovine, več kot 70 kilogramov različnih vrst prepovedanih drog ter več elektronskih naprav in drugih predmetov, ki bodo služili kot dokaz v nadaljevanju kazenskega postopka.

Osebi, ki so jima odvzeli prostost, so s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zoper njiju odredil pripor. Preiskovalci so ugotovili, da sta osumljena skladiščila in prodajala drogo, ki so jo zasegli. Predkazenski postopek usmerja Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani, so še sporočili z GPU.