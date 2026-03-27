Vreme

hišna preiskava prepovedane droge Generalna policijska uprava Ljubljana droga

Petek, 27. 3. 2026, 17.41

Na območju Ljubljane večji zaseg prepovedane droge, dvema osebama odvzeli prostost #foto

Zaseg, prepovedana droga | Med hišnimi preiskavami so zasegli več kot 70 kilogramov različnih vrst prepovedanih drog. | Foto GPU

Med hišnimi preiskavami so zasegli več kot 70 kilogramov različnih vrst prepovedanih drog.

Foto: GPU

Z Generalne policijske uprave (GPU) so sporočili, da je Nacionalni preiskovalni urad 24. in 25. marca na območju Ljubljane izvedel več hišnih preiskav, med katerimi so zasegli večjo količino prepovedane droge in gotovine. Zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja so dvema osebama odvzeli prostost in ju privedli k preiskovalnemu sodniku.

Hišne preiskave, ki so jih izvedli v stanovanjskih prostorih, garažah in avtomobilih, so se nanašale na kazniva dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog.

Med preiskavami so zasegli okoli 80 tisoč evrov gotovine, več kot 70 kilogramov različnih vrst prepovedanih drog ter več elektronskih naprav in drugih predmetov, ki bodo služili kot dokaz v nadaljevanju kazenskega postopka.

Osebi, ki so jima odvzeli prostost, so s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zoper njiju odredil pripor. Preiskovalci so ugotovili, da sta osumljena skladiščila in prodajala drogo, ki so jo zasegli. Predkazenski postopek usmerja Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani, so še sporočili z GPU.

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.