Zakaj nastane trn v peti in kako ga preprečiti?

Ste vedeli, da se do kar 88 odstotkov ljudi vsaj enkrat v življenju sreča z bolečino v stopalu? Kronične bolečine v peti lahko resno omejijo vašo gibljivost in negativno vplivajo na kakovost vašega vsakdanjega življenja ter običajne aktivnosti. Eden najpogostejših vzrokov za bolečine v stopalu je trn v peti. Z njim ima težave več kot tretjina ljudi, starih 60 let ali več, to stanje pa se celostno gledano pojavlja pri približno 15 odstotkih celotne populacije. V prvi vrsti je ključno razumeti izvor bolečine in ustrezno ukrepati. Spodbudna novica je, da se trn v peti v 90 odstotkih primerov uspešno zdravi s specializirano fizioterapijo, vsekakor pa uspešna rehabilitacija trna v peti zahteva tako potrpežljivost kot doslednost pacienta.

Kaj sploh je trn v peti?

Bolečine v stopalu lahko povzročajo različna vnetja in stanja, npr. preobremenjevanje stopala zaradi teka ali dolgotrajne hoje, vnetje narastišča Ahilove tetive, ploska stopala, zlom petnice oz. udarec v peto in trn v peti. Ste se kdaj zbudili z bolečino v peti, ki vam je grenila korake skozi dan? Se ob povečani aktivnosti bolečina v peti stopnjuje do te točke, da jo morate prekiniti? Zelo verjetno je, da je bil glavni razlog t. i. trn v peti.

A kaj sploh je trn v peti? Izraz trn v peti se nanaša na bolečino ali nelagodje v peti stopala, konkretneje na kostni izrastek (osteofit), ki nastane z nalaganjem kalcija na področje pete. V dolžino lahko meri tudi več kot 1 centimeter, skoraj vedno pa ga povzročata plantarni fasciitis oz. vnetje vezivnega tkiva stopalnega loka in vnetje Ahilove tetive. Največkrat prizadene ljudi, ki imajo dolgotrajne obremenitve stopal, ljudi s prekomerno težo ali tiste, ki imajo delo, pri katerem veliko časa preživijo na nogah. Za tiste, ki se soočajo s trnom v peti, so že vsakdanja preprosta opravila velik izziv, vsak korak, vadba ali denimo vstajanje iz postelje pa boleča preizkušnja, ki močno vpliva na kvaliteto življenja. Tudi zaradi teh dejstev je sila pomembno, da težave nemudoma naslovite.

Dobra novica je, da se trn v peti v 90 odstotkih primerov uspešno zdravi s specializirano fizioterapijo, operativno pa se zdravi zgolj pri 5–10 odstotkih pacientov, predvsem takrat, kadar fizioterapevtsko zdravljenje ni bilo uspešno. Ne glede na fazo in trajanje težav trn v peti zahteva celostni fizioterapevtski pristop, kar v praksi pomeni sočasno uporabo manualne terapije, instrumentalnih tehnik in specialne vadbene terapije (kinezioterapije).

Zakaj je treba težave nemudoma nasloviti?

Rehabilitacija trna v peti je proces, ki zahteva celovit, potrpežljiv in strokovno podprt pristop. Zgodnja diagnoza in pravilno zdravljenje trna v peti sta bistvena za preprečevanje trajnih posledic ter za ponovno vzpostavitev normalne funkcionalnosti stopala. Brez ustrezne rehabilitacije lahko bolečina preraste v kronično stanje, ki je težje ozdravljivo in pogosto zahteva invazivnejše posege z višjimi operativnimi tveganji. Neustrezno ali nezdravljeno stanje lahko vodi do trajnega zmanjšanja funkcionalnosti stopala, kar resno vpliva na vsakodnevno gibanje in kakovost življenja.

Zakaj nastane trn v peti?

Foto: Shutterstock/Medicofit

Trn v peti se običajno razvije kot posledica dolgotrajnih obremenitev in kroničnih vnetij na območju pete. Nastane na dveh značilnih mestih: na zadnji strani pete ali na njeni spodnji strani, pri čemer lahko zavzame različne oblike, kot so koničasta, kljukasta ali poličasta.

Dorzalni (zadnji) petni trn se pojavi na točki, kjer se Ahilova tetiva pripenja na petno kost. Dolgotrajno draženje ali kronično vnetje tetive sproži nastajanje trna kot posledica preobremenitev na tem območju.

se pojavi na točki, kjer se Ahilova tetiva pripenja na petno kost. Dolgotrajno draženje ali kronično vnetje tetive sproži nastajanje trna kot posledica preobremenitev na tem območju. Plantarni (spodnji) petni trn nastane na spodnji strani pete, na mestu pripenjališča plantarne fascije, vezivnega tkiva, ki prekriva spodnje področje stopala. Najpogostejši vzrok je dolgotrajen plantarni fasciitis, ki povzroča vnetje in draženje tega tkiva.

Kateri so glavni dejavniki tveganja za nastanek trna v peti?

Nekateri dejavniki znatno povečujejo tveganje za nastanek trna v peti:

Ponavljajoče se mehanske obremenitve: Dolgotrajno stanje, hoja ali tek po trdih površinah obremenjuje peto in stopalni lok, kar povečuje tveganje za nastanek trna. Mikropoškodbe tkiv na pritrdiščih fascije in mišic na petno kost, ki nastanejo zaradi ponavljajočih se mehanskih obremenitev, spodbujajo nalaganje kalcija in tvorbo kostnih izrastkov.

Dolgotrajno stanje, hoja ali tek po trdih površinah obremenjuje peto in stopalni lok, kar povečuje tveganje za nastanek trna. Mikropoškodbe tkiv na pritrdiščih fascije in mišic na petno kost, ki nastanejo zaradi ponavljajočih se mehanskih obremenitev, spodbujajo nalaganje kalcija in tvorbo kostnih izrastkov. Biomehanska nepravilnost stopal: Strukturne težave, kot so ploska stopala, visok stopalni lok ali nepravilna poravnava gležnja, povzročajo neenakomerno razporeditev sil na stopalo, kar vodi do prekomernega draženja na določenih mestih.

Strukturne težave, kot so ploska stopala, visok stopalni lok ali nepravilna poravnava gležnja, povzročajo neenakomerno razporeditev sil na stopalo, kar vodi do prekomernega draženja na določenih mestih. Prekomerna telesna teža: Višja telesna teža povečuje pritisk na stopalo in peto, kar pospeši preobremenitve ter poškodbe mehkih tkiv.

Višja telesna teža povečuje pritisk na stopalo in peto, kar pospeši preobremenitve ter poškodbe mehkih tkiv. Neprimerna obutev: Čevlji brez ustrezne opore ali blaženja lahko povzročijo dodatno obremenitev pete. Pri ženskah tveganje še poveča nošenje visokih pet, zlasti ob dolgotrajni uporabi. V splošnem je pomembno, da se čevlji dobro prilegajo stopalu – izogibajte se preozkim ali preširokim modelom, saj ti povečajo obremenitev stopal. Prav tako redno menjajte čevlje. Obrabljena obutev izgubi sposobnost blaženja, zato jo zamenjajte pravočasno, še posebej, če veliko hodite ali stojite.

Čevlji brez ustrezne opore ali blaženja lahko povzročijo dodatno obremenitev pete. Pri ženskah tveganje še poveča nošenje visokih pet, zlasti ob dolgotrajni uporabi. V splošnem je pomembno, da se čevlji dobro prilegajo stopalu – izogibajte se preozkim ali preširokim modelom, saj ti povečajo obremenitev stopal. Prav tako redno menjajte čevlje. Obrabljena obutev izgubi sposobnost blaženja, zato jo zamenjajte pravočasno, še posebej, če veliko hodite ali stojite. Poklicne in športne dejavnosti: Poklici, ki zahtevajo dolgotrajno stanje na nogah (denimo delo v proizvodnji ali v gostinstvu), ter določeni športi (posebej tisti, pri katerih je večja količina skokov) povečujejo tveganje za razvoj trna zaradi stalnega pritiska na peto.

Poklici, ki zahtevajo dolgotrajno stanje na nogah (denimo delo v proizvodnji ali v gostinstvu), ter določeni športi (posebej tisti, pri katerih je večja količina skokov) povečujejo tveganje za razvoj trna zaradi stalnega pritiska na peto. Starost: S staranjem se tveganje za razvoj težav, kot je trn v peti, povečuje, saj se naravna elastičnost tkiv postopoma zmanjšuje.

S staranjem se tveganje za razvoj težav, kot je trn v peti, povečuje, saj se naravna elastičnost tkiv postopoma zmanjšuje. Spol: Kot že deloma omenjeno, raziskave kažejo, da se trn v peti nekoliko pogosteje pojavlja pri ženskah, še posebej ob uporabi neprimerne obutve, kot so visoke pete.

Kakšni so simptomi trna v peti?

Simptomi trna v peti so navadno izraziti in jih je mogoče prepoznati že v zgodnjih fazah, se pa pri nekaterih posameznikih lahko razvijajo postopoma. Najpogostejši znak je nenadna, ostra bolečina v peti, ki je najmočnejša zjutraj ob prvih korakih. Ta jutranja bolečina se pogosto zmanjša po krajšem premikanju ali lahkotni hoji, vendar se lahko čez dan znova pojavi, še posebej po daljših aktivnostih, kot so hoja, tek ali stanje na trdih površinah. Omeniti velja, da je oblika bolečine odvisna tudi od velikosti ter mestna kostnega izrastka in predvsem od tega, kateri živčni receptorji so vzdraženi.

Za kontekstualizacijo: jutranja bolečina je sicer posledica skrajšanja plantarne fascije med mirovanjem, ob prvem obremenjevanju pa natezne sile povzročijo draženje in nelagodje. Z napredovanjem težave se lahko pojavi kronična, dolgotrajna bolečina, ki ne mine niti ob počitku in resno vpliva na sposobnost gibanja ter kakovost življenja. Pri hujših primerih lahko bolečina iz pete seva v celotno stopalo.

Značilnost petnega trna je tudi, da povečana telesna aktivnost pogosto poslabša stanje in povzroči intenzivnejšo bolečino tekom dneva.

Gledano v celoti velja, da zelo značilni simptomi petnega trna vključujejo t. i. poststatično bolečino – ostra bolečina, ki se pojavi po daljšem počitku in prvih nekaj korakih. Ta bolečina je pogosto zanesljiv znak trna v peti in ga razlikuje od drugih težav, povezanih s petnico.

Zanimivo je, da trn v peti vedno ne povzroča bolečin. Raziskave kažejo, da je med 40 in 65 odstotkov trnov v peti asimptomatskih, kar pomeni, da jih posamezniki pogosto odkrijejo naključno med diagnostičnimi preiskavami, kot sta rentgensko slikanje ali ultrazvok.

Trn v peti se najpogosteje pojavi na eni strani in je običajno simptomatičen le na eni peti. Vendar pa raziskave kažejo, da je pri približno dveh tretjinah pacientov trn v peti asimptomatsko prisoten tudi na drugi nogi. Pogosto pacienti poročajo, da so v preteklosti že imeli občasne težave z drugo peto, čeprav te težave niso bile tako izrazite ali dolgotrajne.

Bolečine zaradi trna v peti so lahko dolgotrajne in v nekaterih primerih trajajo več let, če težave niso ustrezno zdravljene ter naslovljene. Pravočasno zdravljenje z ustreznimi terapijami je zato ključnega pomena za obvladovanje bolečin in preprečevanje napredovanja težave.

Zanesljiva diagnoza petnega trna se najpogosteje postavi s pomočjo RTG-slikanja (rentgen) ali diagnostičnega ultrazvoka (UZ).

Kako poteka specialno zdravljenje trna v peti?

Foto: Medicofit

Zdravljenje trna v peti je v večini primerov konzervativno, kar pomeni, da temelji na fizioterapiji in kineziologiji. Strokovna ekipa Klinike Medicofit oblikuje rehabilitacijske strategije, ki temeljijo na znanstveno potrjenih metodah in bogatih izkušnjah, kar pacientom omogoča dolgoročno odpravo bolečin in izboljšanje funkcionalnosti z metodami, ki ne le zmanjšujejo bolečino, temveč tudi pospešujejo celjenje in preprečujejo ponovitve.

Ne glede na fazo in trajanje težav trn v peti zahteva celostni fizioterapevtski pristop. V Kliniki Medicofit to pomeni sočasno uporabo manualne terapije, instrumentalnih tehnik in specialne vadbene terapije (kinezioterapije). S kombinacijo teh metod zagotavljajo optimalne pogoje za regeneracijo in preprečevanje ponovitve težav. Ker se zavedajo, da so simptomi in oblike trna v peti pri vsakem posamezniku različni, prilagodijo terapije individualnim potrebam pacienta.

Kaj zagotavlja uspeh? Ključ do uspešnega zdravljenja trna v peti sta dve osnovni pravili. Prvo je uporaba fokusnih udarnih globinskih valov, saj so nepogrešljiva metoda zdravljenja tega stanja. Drugo je aktivna fizioterapija, ki jo vodi strokovnjak z bogatim znanjem vadbenih tehnik. Te tehnike morajo biti progresivno vključene v program rehabilitacije, da dosežejo dolgotrajne rezultate.

Pogosta napaka pri zdravljenju trna v peti je uporaba le ene terapevtske tehnike, na primer globinskih udarnih valov. Čeprav gre za zelo učinkovito metodo, daje optimalne rezultate le, če se uporablja v kombinaciji z drugimi tehnikami, kot so kineziološka vadba, manualna terapija ter instrumentalne metode, kot sta TECAR in LASER terapija.

#Udarni globinski valovi (ESWT)

Udarni globinski valovi (ESWT) so najučinkovitejša neoperativna tehnika za zdravljenje trna v peti, posebej, če delujejo v kombinaciji s pravilnima kineziološko vadbo in manualno terapijo. Pri 80–90 odstotkih pacientov že po prvi terapiji prinašajo protibolečinski in protivnetni učinek. Delujejo tako, da preko prenosa mehanske sile na prizadeto tkivo izboljšajo pretok krvi, povečajo dotok hranilnih snovi in sprožijo proces regeneracije. V Kliniki Medicofit udarne globinske valove uporabljajo za zmanjšanje velikosti kostnega izrastka in pospešeno celjenje vnetih tkiv.

Pogosta napaka pri uporabi ESWT je aplikacija samo na področje trna, medtem ko ga v Kliniki Medicofit izvajajo celostno. Terapijo usmerijo tudi na vnete dele plantarne fascije ali narastišče Ahilove tetive, saj so ta območja pogosto ključni vzrok za bolečino.

#Manualna terapija

Manualna terapija predstavlja pomemben del zdravljenja trna v peti, saj ciljno naslavlja okoliško vezivno tkivo, ki je pogosto glavni vir bolečine in simptomov. Fizioterapevt s pomočjo specialnih ročnih tehnik in tehnik mobilizacije tkiva sprošča napetosti v plantarni fasciji, izboljšuje prekrvavitev in pospešuje regeneracijo degeneriranih kolagenskih vlaken.

Te tehnike so še posebej učinkovite pri odpravljanju skrajšane plantarne fascije, ki omejuje gibljivost stopala. Manualna terapija se pogosto kombinira s TECAR terapijo, kar dodatno spodbuja regeneracijo tkiv in zmanjšuje bolečino. Ta celostni pristop omogoča hitrejše in trajnejše rezultate pri rehabilitaciji trna v peti.

#TECAR terapija

Dodatno učinkovito instrumentalno tehniko, ki se uporablja v celostnem pristopu k zdravljenju trna v peti, predstavlja TECAR terapija. S to metodo se poveča temperaturo tkiva in izboljša energetski potencial celičnih membran, kar pospešuje regeneracijo in zmanjšuje bolečino. Gre za neinvazivno tehniko fizioterapije, ki je še posebej primerna v zgodnjih, akutnih fazah, ko je trn v peti izrazito boleč in vzdražen. TECAR terapija pripravi tkiva na nadaljnje terapije, hkrati pa pripomore k hitrejšemu lajšanju simptomov in obnovi poškodovanih struktur.

#Kineziološka vadba

Po zaključeni fizioterapevtski fazi pacienta prevzamejo strokovnjaki kineziologije, ki ga vodijo skozi proces popolne rehabilitacije. Ker gre pri trnu v peti za preobremenitveno stanje, je v akutni fazi obremenilna zmogljivost stopalnega loka in petnice zelo zmanjšana. Zato je ključnega pomena, da se te zmogljivosti postopoma vzpostavijo nazaj. V Kliniki Medicofit izvajajo aktivno fizioterapijo, kjer prilagojene vaje uvedemo že v boleči fazi plantarne fascije. S tem pospešijo nastajanje novih kolagenskih struktur in proces celjenja poškodovanih vlaken.

Kineziološka vadba je izrazito individualizirana, saj imajo pacienti različne cilje glede na stopnjo športne aktivnosti. Pri vrhunskih ali rekreativnih športnikih, ki se želijo vrniti k teku in skokom, je poudarek na progresivni vadbi za moč in vzdržljivosti v moči. Pacienta postopno pripravijo na tekaške in skakalne obremenitve. V Kliniki Medicofit izvajajo tudi pliometrično rehabilitacijo, kjer po ozdravljenju trna v peti vzpostavijo pravilno tehniko teka, skokov in doskokov.

Ne glede na stopnjo športne aktivnosti je za dolgoročno uspešno zdravljenje trna v peti bistveno okrepiti narastišče plantarne fascije in Ahilove tetive na petnico. To zagotavlja trajne rezultate in preprečuje ponovitev težav.

Foto: Medicofit

Kdaj je potrebna operacija stanja trn v peti? Operativno zdravljenje trna v peti je, kot že omenjeno, redko in se izvaja le v primerih, ko dolgotrajno konzervativno zdravljenje ni prineslo uspeha. Trn v peti se praviloma ne odstranjuje neposredno, operacija je indicirana pri 5–10 odstotkih pacientov, predvsem kadar fizioterapija in kineziologija v priporočenem obdobju nista zmanjšali bolečine in drugih simptomov ali pri tistih pacientih, ki niso pravočasno začeli s fizioterapijo. Specialisti ortopedije običajno priporočajo kirurško odstranitev trna v peti šele, ko simptomi trna vztrajajo kljub 9–12 mesecem doslednega izvajanja fizioterapije oziroma konzervativnega zdravljenja. Povedano drugače, v Kliniki Medicofit operativni poseg priporočajo le, če strukturirana rehabilitacija z vsemi tehnikami celostnega pristopa ni bila uspešna. Če je pacient denimo izvajal zgolj izolirane terapije, kot so globinski udarni valovi ali manualna terapija, kar je pogosto, kirurško zdravljenje odsvetujejo, saj ni bil uporabljen optimalen in celosten konzervativni pristop.

Prognoza in trajanje okrevanja

V samem uvodu smo že zapisali, da uspešna rehabilitacija trna v peti zahteva tako potrpežljivost kot doslednost pacienta, kar neizpodbitno drži. Pacienti, ki imajo trn v peti, morajo nujno vedeti, da je konzervativno zdravljenje praviloma dolgotrajno, časovnica fizioterapije trna v peti pa je ena izmed najdaljših med patologijami spodnjih udov. Kako dolga? V Kliniki Medicofit priporočajo, da pacienti pred razmislekom o operativnem posegu najprej opravijo vsaj 16 tednov strukturirane fizioterapije in kineziologije.

Če je trn v peti prisoten več kot eno leto, lahko zdravljenje s fizioterapijo traja dlje, tudi do 24 tednov, običajno 24–30 tednov. Prve izboljšave terapij morajo biti opazne že po treh tednih terapij, medtem ko se hitrejši napredek pogosto pokaže po približno osmih tednih.

Foto: Medicofit

Študija primera – kako pozdraviti trn v peti? Mateja je 52-letna učiteljica iz Maribora, ki uživa v sprehodih, teku in družinskih izletih v naravi. Pred letom dni so se ji pojavile bolečine v peti, ki so bile najhujše zjutraj ob prvih korakih in po daljšem počitku. Kljub nelagodju jih je nekaj časa ignorirala, saj je mislila, da gre za prehodno težavo. Vendar so se bolečine z vsakim tednom stopnjevale, postajale so bolj moteče tudi med hojo in ob daljšem stoječem položaju pri poučevanju. Ko so začele omejevati njeno gibanje in vsakodnevne aktivnosti ter tudi poklicno kariero, se je po priporočilu prijateljice odločila poiskati pomoč v Kliniki Medicofit. Diagnostični pregled je potrdil, da ima pacientka trn v peti, ki ga spremlja vnetje plantarne fascije. Na podlagi diagnostičnega poročila se je zastavil individualni program zdravljenja. V akutni fazi rehabilitacije so strokovnjaki Klinike Medicofit izvajali celovit program fizioterapije za zmanjšanje bolečin in regeneracijo tkiv, ki je vključeval: Manualno terapijo za sproščanje plantarne fascije in zmanjšanje napetosti v mečih;

za sproščanje plantarne fascije in zmanjšanje napetosti v mečih; terapijo z udarnimi globinskimi valovi (ESWT) , osredotočeno na razbijanje kalcijevih kristalov in izboljšanje prekrvavitve na področju trna;

, osredotočeno na razbijanje kalcijevih kristalov in izboljšanje prekrvavitve na področju trna; TECAR terapijo za spodbujanje regeneracije in povečanje celičnega metabolizma;

za spodbujanje regeneracije in povečanje celičnega metabolizma; visokoenergijski laser SUMMUS , ki je pospešil proces celjenja tkiv;

, ki je pospešil proces celjenja tkiv; visokotonsko elektroterapijo HITOP za lajšanje bolečin in sproščanje tkiv;

za lajšanje bolečin in sproščanje tkiv; specialno terapevtsko vadbo, ki je izboljšala gibljivost gležnja in postopoma okrepila mišice stopalnega loka. Mateja je fizioterapijo obiskovala dvakrat tedensko, že po nekaj tednih pa je opazila zmanjšanje bolečin in večjo gibljivost stopala. Po zaključeni fizioterapevtski fazi je Matejo prevzel kineziološki del klinike Medicofit, ki jo je vodil skozi specialno vadbo za krepitev in stabilizacijo ter ji nudil: Vaje za krepitev mečnih in plantarnih mišic , ki so ključne za podporo stopalnega loka;

, ki so ključne za podporo stopalnega loka; izboljšanje propriocepcije in ravnotežja gležnja ter spodnjega uda , da bi preprečili ponovitev težav;

, da bi preprečili ponovitev težav; postopno pliometrično vadbo, prilagojeno Matejinim potrebam, da ji omogoči varno vrnitev k dolgotrajnim sprehodom in stoječemu delu brez bolečin. Po 16-tedenskem programu rehabilitacije se je Mateja vrnila k svojim vsakodnevnim aktivnostim in hobijem. Njen stopalni lok in gleženj sta okrepljena, bolečine pa so povsem izginile. Mateja še naprej izvaja priporočene preventivne vaje, da dolgoročno ohrani zdravje svojih stopal in prepreči ponovitev težav. Celostni pristop Klinike Medicofit ji je omogočil, da je ponovno uživala v aktivnem življenju, tudi delo v razredu zdaj lažje opravlja v stoječem položaju.

Zakaj izbrati specialistično fizioterapevtsko zdravljenje trna v peti?

Specialistično fizioterapevtsko zdravljenje trna v peti zagotavlja visoko uspešnost in dolgotrajne rezultate, saj je zasnovano na najsodobnejših neinvazivnih metodah zdravljenja. Te metode omogočajo optimalne pogoje za celjenje trna v peti in učinkovito odpravljajo bolečine ter zmanjšujejo vnetje.

Ekipa izkušenih fizioterapevtov in ortopedskih strokovnjakov se posveča individualnemu pristopu ter načrtovanju rehabilitacijskih programov, prilagojenih vsakemu pacientu, kar zagotavlja visoko stopnjo uspešnosti pri zdravljenju trna v peti.

Z individualno prilagojenim celostnim pristopom v Kliniki Medicofit zmanjšajo tveganje za potrebo po operativnem posegu za kar 95 odstotkov, kar pacientom omogoča varnejšo in manj invazivno obravnavo.

