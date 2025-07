V petek zvečer je v naselju Arto v občini Sevnica izbruhnil požar v eni od sob Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca, poroča portal MMC RTVS. Trije ljudje so bili zaradi vdihavanja dima prepeljani v bolnišnico, eden je umrl. Na kraju dogodka so bili v pripravljenosti tudi gasilci PGD-ja Studenec, obveščene pa so bile pristojne službe.

V Domu upokojencev in oskrbovancev Impoljca so za MMC potrdili, da je zagorelo v njihovem objektu. Sevniški gasilci so sporočili, da je v večstanovanjski stavbi v naselju Arto zagorelo v petek nekaj minut po 20. uri.

Kot so navedli, so zaposleni evakuirali stanovalce in začeli začetno gašenje. Gasilci so iz objekta enega človeka tudi odnesli in nato pregledali vse prostore s termokamero, prezračili prostore in začasno prepovedali bivanje v prostoru, kjer je zagorelo.

Reševalci so tri ljudi, ki so se nadihali dima, prepeljali v brežiško bolnišnico, en človek je umrl, so za portal sporočili sevniški gasilci.