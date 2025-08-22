Resno opozorilo: Vladimir Putin je nastavil past. Kar smeji se mu.

Dovoliti Rusiji, da v zameno za domnevni konec vojne in mir obdrži zasedena ukrajinska ozemlja, je v resnici past, ki jo je Ukrajini, Evropi in Združenim državam Amerike nastavil ruski predsednik Vladimir Putin, želi pa, da vanjo vkorakajo s polno paro, svari najvišja evropska diplomatka in podpredsednica Evropske komisije Kaja Kallas.

Vladimir Putin je s srečanjem z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom na Aljaski pretekli petek dobil vse, kar je hotel, je v intervjuju za BBC zatrdila visoka evropska diplomatska predstavnica Kaja Kallas.

"Putinu je uspelo, da se prvič odkrito pogovarjamo o tem, koliko Ukrajine bo dobila Rusija"

Ruski predsednik po njenih besedah s tem, ko so ga v Združenih državah Amerike sprejeli z rdečo preprogo in prijateljskim stiskom roke Donalda Trumpa, ni dosegel zgolj propagandne zmage.

Kaja Kallas je v intervjuju izrazila mnenje, da Rusijo po pogovorih Putina in Trumpa na Aljaski precej manj mika, da bi sedla za pogajalsko mizo, morda tudi z ukrajinskim predsednikom Zelenskim. Foto: Reuters

Uspelo mu je tudi, da so se vpleteni v prizadevanja za končanje vojne v Ukrajini, v prvi vrsti ZDA, začeli odprto pogovarjati o ozemeljskih koncesijah, na katere bi morala v zameno za mir pristati Ukrajina, je posvarila Kallas.

Putin ne drži obljub. Korakamo v past.

Prepuščanje ukrajinskega ozemlja Rusiji, da bi ta končala napade na Ukrajino in s tem domnevno tudi vojno, je Putinova past, je prepričana visoka evropska diplomatska predstavnica. Ruski predsednik po njenih besedah ne drži obljub, kar naj bi pokazal že večkrat, je dejala za BBC.

Ruski predsednik Vladimir Putin je bil ob srečanju z Donaldom Trumpom na Aljaski vidno dobre volje. Foto: Reuters

"Putinu se lahko smeji"

Kallas je v intervjuju izrazila tudi mnenje, da Rusijo po pogovorih Putina in Trumpa na Aljaski precej manj mika, da bi sedla za pogajalsko mizo, morda tudi z ukrajinskim predsednikom Zelenskim.

"Putinu se lahko smeji. Ubijanja v Ukrajini ni ustavil, ampak ga še pospešil. Zakaj bi se ustavljal? Na srečanju s Trumpom je dobil vse, kar je hotel," je dejala Kallas.

Rusija ne pristaja na kompromise

Kallas je za BBC še pohvalila prizadevanja ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da bi dosegel premirje med Rusijo in Ukrajino, a opozorila, da Trumpova diplomacija za zdaj še ni pokazala nobenih rezultatov.

Kaja Kallas za BBC: Pogosto pozabljamo, da Rusija ni pristala še na niti en resen kompromis, in Rusija je tisti, ki je v tej vojni agresor. Foto: Reuters

Američanom od Rusije do zdaj ni uspelo dobiti še nobenih kompromisov oziroma ozemeljskih koncesij, kar zadeva okupirana ruska ozemlja.

Kremelj kljub domnevnim Putinovim predlogom, da bi Ukrajini v primeru sklenitve mirovnega sporazuma pustil delčke okupiranih delov ozemlja v regijah Harkov, Sumi in Dnepropetrovsk ter spopade končal na trenutni frontni črti v regijah Herson in Zaporožje, še naprej brezkompromisno vztraja pri svojih osrednjih zahtevah.

Rusija je pred srečanjem Donalda Trumpa in Vladimirja Putina na Aljaski ter po njem še okrepila zračne napade na Ukrajino. Foto: Reuters

Rusija od Ukrajine namreč zahteva, da ji v celoti prepusti regijo Donbas, da se odreče ambicijam po članstvu v zvezi Nato in da na svojem ozemlju ne dovoli prisotnosti vojakov drugih držav, denimo vojakov tako imenovane koalicije voljnih, ki jo tvori več članic zveze Nato in ki bi v Ukrajini skrbeli za dosledno upoštevanje morebitnega mirovnega sporazuma.

Kaja Kallas je v intervjuju za BBC še poudarila, da mora Ukrajina v primeru sklenitve kakršnegakoli dogovora o miru dobiti močna varnostna jamstva.