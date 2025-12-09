Od prve meritve do popolnih očal: kaj naredi očala resnično izjemna? #video

V svetu, kjer se vse dogaja hitro, je dober vid temelj kakovostnega življenja. Zato ni presenetljivo, da so redni oftalmološki pregledi in kakovostno izbrana očala postali nujen del sodobnega vsakdana. Obiskali smo Očesno ordinacijo in optiko Pravovid na Dolenjski cesti v Ljubljani, kjer pod eno streho združujejo medicinsko diagnostiko in optično svetovanje. Namen obiska je bil preveriti, kako poteka celostna obravnava – od pregleda do izdelave očal – ter kakšno vlogo pri tem igra sodelovanje z Rodenstockom .

Kako je nastal Pravovid in na čem temelji njihov pristop

Očesna ordinacija in optika Pravovid v Ljubljani je nastala z jasnim ciljem: pacientu ponuditi celostno oskrbo pod eno streho ob ohranjanju najvišjega zdravstvenega standarda. V Pravovidu poudarjajo, da mora vsaka korekcija vida temeljiti na natančnem oftalmološkem pregledu – najprej skrb za zdravje in dobrobit pacienta, nato izbira najprimernejše rešitve za vid.

Začetki Pravovida sicer segajo v leto 2006, ko so delovali kot ambulanta z močno klinično usmeritvijo in poudarkom na diagnostiki ter zdravljenju. Kasneje so dejavnost razširili še na optiko, da bi pacientom zagotovili popolno storitev – od osnovnega ali po potrebi razširjenega pregleda, vključno s funkcionalnimi in slikovnimi preiskavami, do predpisa in izdelave individualno prilagojenih oziroma personaliziranih očal.

Foto: Ana Kovač

Spregovorili smo z Majo Sojer Štular, dr. med., specialistko oftalmologije, ki se prvenstveno ukvarja z očesnimi boleznimi. "Pri svojem delu veliko pozornosti namenjam natančni diagnostiki z namenom zgodnjega odkrivanja bolezni in preprečevanja njihovih posledic. Ker se številne sistemske bolezni – presnovne, hormonske, avtoimunske in genetsko pogojene – pogosto najprej pokažejo prav na očeh, je moj pristop do pacienta vedno celosten. Pomembno mi je, da resnično razumem človeka pred seboj – njegove težave z vidom, njegove skrbi in njegove potrebe," v uvodu pojasnjuje.

V ambulanti obravnavajo širok spekter primerov: od refraktivnih oziroma dioptrijskih napak do kompleksnih bolezni sprednjega in zadnjega očesnega segmenta, ki zahtevajo poglobljeno obravnavo. V Pravovidu vse storitve temeljijo na sodobni oftalmološki doktrini. Preglede vedno opravi specialist oftalmolog, kar zagotavlja medicinski, strokoven in od komercialnih merjenj neodvisen pristop.

Foto: Ana Kovač

Zakaj so redni pregledi vida tako pomembni?

Kot pravi, so redni pregledi pri oftalmologu izrednega pomena, ker večina očesnih bolezni nastaja tiho in jih lahko odkrije samo specialist. Glavkom, siva mrena, diabetične spremembe in bolezni makule pogosto potekajo brez bolečin ter brez očitnih simptomov. Poleg tega se dioptrija lahko spreminja zaradi bolezni ali sprememb v očesu, kar lahko pravilno oceni izključno oftalmolog. "Zato redni pregledi niso formalnost, temveč najboljša preventiva za ohranitev vida," poudarja sogovornica.

V Pravovidu pregled poteka po natančno določenem strokovnem zaporedju. V prvem koraku medicinska sestra opravi elektronske meritve, ki pokažejo orientacijske vrednosti dioptrije, debelino roženice in višino očesnega tlaka. Sledi subjektivno preverjanje dioptrije ter aplanacijsko merjenje očesnega pritiska, ki še vedno velja za zlati standard.

Foto: Ana Kovač

S sprednjo biomikroskopijo, ki jo izvajajo s špranjsko svetilko, natančno ocenijo stanje očesne površine, količino in kakovost solznega filma, sprednji prekat, šarenico, lečo in sprednjo steklovino. Z zadnjo biomikroskopijo pregledajo mrežnico, vidni živec, mrežnične žile in rumeno pego; po potrebi pregled opravijo pri razširjeni zenici.

Med najsodobnejšimi diagnostičnimi metodami, ki jih uporabljajo, je optična koherentna tomografija (OCT), neinvazivna metoda mikrometrskega slikanja očesnih struktur. OCT omogoča zgodnje odkrivanje in spremljanje starostne degeneracije rumene pege, diabetičnega makularnega edema, glavkoma, bolezni vidnega živca in številnih drugih očesnih patologij. Za še natančnejšo oceno sprememb izvajajo tudi OCT angiografijo, ki brez uporabe kontrasta prikaže patološke mrežnične pretoke.

Foto: Ana Kovač

Progresivna očala: zakaj so priljubljena?

Progresivna očala so danes izredno priljubljena rešitev, po kateri ljudje v povprečju posežejo okoli 50. leta starosti. Ta očala omogočajo oster vid na vseh razdaljah – od daljave, prek srednjih razdalj do bližine. Današnja tehnologija izdelave, predvsem pri Rodenstocku, omogoča izjemno uporabniško izkušnjo, saj se stekla lahko natančno prilagodijo posamezniku, tako glede na izbrani okvir kot tudi glede na kombinacijo objektivnih in subjektivnih meritev dioptrije.

Z vodjo optike, Zalo Štular, mag. sociologije, smo se med drugim pogovarjali o tem, zakaj so progresivna stekla postala tako pogosta izbira in kako delujejo. "Progresivna očala imajo leče s postopno spremembo dioptrije – od zgornjega dela za daljavo do spodnjega za bližino – pri čemer med območji ni vidnih prehodnih linij. Zato uporabniku omogočajo naraven vid na vseh razdaljah," pojasnjuje.

Foto: Ana Kovač

Po njenih besedah je takšna zasnova še posebej pomembna pri presbiopiji oziroma starostni slabovidnosti, ko akomodacija za bližino oslabi. "Progresivna stekla so sodobna alternativa bifokalnim in trifokalnim lečam. Omogočajo gladek prehod med daljavo, srednjo razdaljo in bližino, brez estetsko motečih linij," dodaja.

Pri progresivnih lečah so možne optične distorzije, kot je t. i. swim effect, vendar novejši dizajni in personalizacija te težave izrazito zmanjšujejo. "Progresivna stekla so danes standardna izbira za presbiopijo, uporabljajo pa se tudi pri drugih refrakcijskih napakah, vključno z astigmatizmom," razloži Zala Štular.

Kdo je primeren kandidat za progresivna stekla?

Ko govorimo o tem, kdo je primeren kandidat zanje, je jasna: "Progresivna očala so primerna za vsakega odraslega, ki zaradi presbiopije potrebuje korekcijo vida na različnih razdaljah – za daljavo, računalnik in branje. Zelo pomembno je, da ima uporabnik stabilno binokularno funkcijo, saj to močno vpliva na hitrost prilagoditve."

Progresivna očala so priročna tudi za tiste, ki veliko uporabljajo računalnik ali druge digitalne naprave, pri čemer Zala Štular poudari, da je pri intenzivnem pisarniškem delu smiselno razmisliti tudi o specializiranih računalniških steklih, ki dodatno zmanjšajo naprezanje oči.

Foto: Ana Kovač

Pri učinkovitosti progresivnih očal so ključne natančne meritve. "Razdalja očesa od stekla, pantoskopski kot in položaj okvirja močno vplivajo na končni rezultat. Ko so parametri izmerjeni natančno in je dizajn stekel individualiziran, je prilagoditev veliko lažja in rezultat bistveno boljši," pojasnjuje.

O prilagoditvenem obdobju pa dodaja: "Večina uporabnikov se na progresivna stekla privadi v nekaj dneh. Pri individualiziranih steklih, ki jih izdelamo na podlagi biometričnih podatkov, je to obdobje še krajše, saj se dizajn stekla optimalno ujema z anatomijo očesa. Neprijetnosti ob prilagajanju so pri dobro izbranih steklih prej izjema kot pravilo."

Natančnost pri izdelavi očal: vloga Rodenstocka in biometričnih meritev

Kakovost storitev v Pravovidu dviguje tudi dolgoletno sodelovanje z nemškim proizvajalcem Rodenstock, ki velja za enega vodilnih na področju biometrično natančnih korekcijskih stekel. "Z Rodenstockom sodelujemo več let, ker omogočajo tisto, kar je za nas kot očesno ambulanto najpomembnejše – izredno natančnost pri izračunu stekel," pojasnjuje Zala Štular, mag. sociologije in vodja optike Pravovid. Njihova tehnologija omogoča, da se v izračun vključijo meritve celotnega očesa, ne le dioptrije. "Kakovost vidne slike se začne pri diagnostiki, in Rodenstock nam omogoča, da se ta natančnost prenese tudi v končni izdelek. Naš cilj je, da pacient vidi čim bolj udobno, jasno in brez napora."

Foto: Ana Kovač

Pomemben del tega procesa predstavlja DNEye® Scanner, napredna diagnostična naprava, s katero lahko izmerijo optične značilnosti očesa bistveno natančneje kot pri klasični meritvi dioptrije. "Vsako oko ima svoje optične posebnosti. Z DNEye scannerjem izmerimo dolžino očesa, topografijo roženice, aberacije višjega reda, reakcijo zenice in akomodacijo – skupaj več tisoč podatkovnih točk, ki vplivajo na kakovost slike na mrežnici," razloži Štularjeva. Ti biometrični podatki se neposredno vključijo v izračun stekla, kar pomeni, da steklo ni generično, temveč prilagojeno posameznemu očesu.

"To je ključna razlika med standardnimi progresivnimi stekli in sodobnimi, medicinsko prilagojenimi stekli," dodaja. Takšna individualizacija omogoča boljšo jasnost vida, manj popačenj ter hitrejšo in bolj naravno prilagoditev.

Foto: Ana Kovač

Ko stranka izbere okvir, v Pravovidu izvedejo še natančno pozicioniranje stekel z napravo ImpressionIST®. Gre za sistem, ki s fotografskim zajemom analizira lego okvirja na obrazu, položaj oči in kot gledanja. "Tako zagotovimo, da sta stekli in okvir popolnoma usklajena z anatomijo obraza in načinom gledanja posameznika," pojasnjuje Štularjeva.

Zakaj je osebna obravnava tako pomembna? V Očesni ordinaciji in optiki Pravovid verjamejo, da dober vid ni luksuz, temveč osnova dobrega življenja. Očala niso le modni dodatek, temveč medicinski pripomoček, ki mora biti prilagojen anatomiji obraza, očesu, dioptriji in življenjskemu slogu posameznika. Osebna obravnava vključuje izbiro ustreznega dizajna stekel glede na potrebe (računalnik, vožnja, progresivna stekla, posebni premazi), izbiro okvirja, ki ne vpliva negativno na optiko, ter natančno prilagoditev položaja stekel glede na oko. Svetovanje temelji na zdravniški diagnostiki, ne na prodaji. "Najboljša stekla delujejo optimalno samo, če so izbrana in izdelana natančno – in to dosežemo le z individualnim pristopom," sklene Zala Štular.

Očesna ordinacija in optika Pravovid d.o.o. Dolenjska cesta 43, Ljubljana