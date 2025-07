Sončna očala: ali je res pomembno, kje jih kupimo?

Poletje je čas sonca, topline in oddiha, a tudi obdobje, ko naše oči potrebujejo dodatno zaščito. V poplavi poceni sončnih očal se pogosto sprašujemo – ali je res pomembno, kje jih kupimo? Ali sončna očala z dioptrijo nudijo enako zaščito? Kaj pa otroci? Na ta in številna druga vprašanja vsakodnevno odgovarja optometristka Živa Verdnik iz optike Oculus v Mariboru. Odgovore je podala tudi nam.

Na pogosta vprašanja o pomenu kakovostne zaščite oči v poletnih mesecih je odgovorila optometristka Živa Verdnik iz optike Oculus v Mariboru.

Ali so sončna očala iz drogerije dovolj varna?

"To je eno najpogostejših vprašanj, ki mi jih postavljajo stranke," pojasnjuje optometristka Živa Verdnik. "Na žalost je odgovor večinoma – ne. Temna stekla brez ustrezne UV-zaščite lahko celo škodujejo očem. Ker temna stekla povzročijo širjenje zenic, v oko prodre še več nevarnih UV-žarkov, ki dolgoročno lahko povzročijo poškodbe mrežnice, sivo mreno ali degeneracijo rumene pege."

V optiki Oculus poudarjajo, da so edina zanesljiva zaščita očala z oznako UV400, ki nudijo 100-odstotno zaščito pred UVA- in UVB-žarki. Takšna očala so certificirana, preverjena in strokovno svetovana – kar pa v drogerijah in na stojnicah ni zagotovljeno.

Katere so prednosti polariziranih sončnih očal?

Polarizirana očala zmanjšujejo bleščanje, ki nastane ob odboju svetlobe od ravnih površin, kot so voda, sneg ali cesta. To močno poveča vidno udobje, kontrast in ostrino slike, zato so odlična izbira za voznike, športnike, ribiče ali vsakogar, ki veliko časa preživi na prostem.

V galeriji – primerjava med nepolariziranimi in polariziranimi stekli.

Zakaj so sončna stekla različnih barv? Kakšne so prednosti posameznih barv?

Barva stekel vpliva na kontrast, zaznavo barv in udobje. Siva stekla so najbolj naravna, saj ne spreminjajo barv okolice. Rjave in bronaste izboljšajo kontrast in globino, zato so priljubljene za šport in vožnjo. Zelena stekla nekoliko zmanjšajo bleščanje in poudarijo kontrast v naravi. Rumena in oranžna stekla so primerna za slabšo svetlobo, na primer za meglo. Vsaka barva ima svojo vlogo, zato je priporočljivo izbrati očala glede na dejavnosti, ki jih opravljate.

Sončna očala z dioptrijo – da, obstajajo!

Mnogo ljudi z dioptrijo se poleti znajde v zadregi – izbirati med jasnim vidom in zaščito pred soncem? Optometristka Živa Verdnik odgovarja jasno: "Danes ni več razloga za kompromis. V naši optiki ponujamo širok nabor sončnih očal z dioptrijo – od klasičnih do tistih z modnim pridihom priznanih blagovnih znamk. Mogoče je tudi izdelati korekcijska očala z barvanimi stekli, polarizacijo in antirefleksno zaščito."

Takšna očala so idealna za vožnjo, sprehode, šport in vsakodnevno uporabo. Prilagodimo jih vašim potrebam, izmerjeni dioptriji in življenjskemu slogu.

Foto: Rodenstock

Kaj pa otroci?

Otroške oči so še posebej občutljive na UV-sevanje, saj se leča v njihovem očesu še razvija in ne filtrira škodljivih žarkov enako učinkovito kot pri odraslih, opozarja Živa Verdnik. "Zato je zaščita pri otrocih še toliko pomembnejša, saj lahko dolgotrajna izpostavljenost soncu brez zaščite vodi do trajnih poškodb," dodaja.

V optiki Oculus imajo na voljo pester izbor otroških sončnih očal – lahkih, prilagodljivih in privlačnih za nošenje. Izdelana so iz varnih materialov in zagotavljajo maksimalno UV-zaščito.

Stekla, ki se najbolj izkažejo glede kakovosti, zaščite in trajnosti

Na trgu je ogromno ponudbe sončnih stekel. Stekla katerih proizvajalcev se po izkušnjah sogovornice najbolj izkažejo glede kakovosti, zaščite in trajnosti?

"V naši optiki prisegamo na stekla Rodenstock, ki so znana po vrhunski kakovosti, natančnosti izdelave in odlični UV-zaščiti. Njihova stekla so lahka, udobna in optično izjemno čista, kar pomeni boljši vid in večje udobje pri nošenju. Poleg tega ponujajo različne možnosti, kot sta polarizacija in zrcalni nanosi, tako da lahko vsakdo najde rešitev, ki ustreza njegovim potrebam. Z Rodenstockom sodelujemo že vrsto let in imamo zelo dobre izkušnje – tako mi kot naše stranke."

V optiki Oculus prisegajo na stekla Rodenstock, ki so znana po vrhunski kakovosti, natančnosti izdelave in odlični UV-zaščiti. Foto: Rodenstock

Naj sončna očala ne bodo stvar naključja

Pri izbiri sončnih očal ne gre le za estetiko, temveč za zdravje. V optiki Oculus poskrbijo za strokovno meritev vida, svetovanje pri izbiri prave oblike, barve stekel in vrste zaščite, ki ustreza vašim očem. Za vsako stranko si vzamejo čas in skupaj poiščejo idealno rešitev – tudi v primeru posebnih potreb ali kombinacije sončnih očal z dioptrijo.

Z dioptrijo ali brez nje: sončna očala Rodenstock Naj gre za ukvarjanje s športom, dolge vožnje ali za željo po večjem udobju v vsakdanjem življenju, zdravstvene namene –ne glede na vaše potrebe lahko pri priznanem podjetju Rodenstock odkrijete pravo rešitev zase. Vsa njihova sončna očala za raznolike namene se lahko dobijo tudi z dioptrijo.