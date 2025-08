Slovenke kljub zagotovljeni vstopnici resno na zadnjo kvalifikacijsko tekmo

Kljub že zagotovljeni uvrstitvi na evropsko prvenstvo so dekleta odpotovala v Strumico z jasno misijo - kvalifikacijski cikel zaključiti z dobro igro in novo zmago. Po dolgem potovanju so Slovenke v torek že opravile prvi trening in analizirale izraelsko igro.

V izbrani vrsti, ki jo sestavlja štirinajst igralk, so podajalki Eva Pavlović Mori in Žana Ivana Halužan Sagadin, sprejemalke Žana Godec, Lorena Lorber Fijok, Fatoumatta Sillah ter sprejemalka/korektorka Mija Šiftar. Na mestu srednjih blokerk bodo zaigrale Saša Planinšec, Mirta Velikonja Grbac in Nika Milošič. V vlogi korektoric bosta Eva Zatković in Polona Frelih, selektor Alessandro Orefice pa se bo pred tekmo odločil, katerima dvema od treh prostih igralk, Emi Jurič, Anji Mazej in Katji Banko, bo namenil dres druge barve.

Orefice se zaveda, da bo tudi tekma z Izraelom pomembna za samozavest ekipe: "Za nami je dolgo potovanje, saj smo se najprej ustavili v Beogradu, nato pa pot nadaljevali proti Skopju, a kljub temu smo se uspeli spočiti in opravili tudi kratko video analizo. Izrael je ekipa, ki premore kar nekaj individualne kakovosti. Poznamo jih, poznamo Gamanovich, ki nastopa v francoski ligi. Je zelo dobra napadalka in ima tudi odličen blok. Gre za ekipo, ki se bo borila in poskušala osvojiti kakšno točko, zato bomo morali tudi mi tekmo odigrati zbrano."

Tudi sprejemalka Lorena Lorber Fijok poudarja, da motivacije v ekipi ne manjka: "Dan potovanja je za nami, opravile smo tudi prvi trening in zaključile z video analizo. Jutri nas čaka še drugi del priprav, da bomo kar najbolje pripravljene na tekmo z Izraelom. Vstopnico za EuroVolley sicer že imamo, a na tekmi ne bomo oklevale. Igrale bomo po najboljših močeh in poskušale prikazati svojo najboljšo igro. To je še ena stopnička in priložnost, da še naprej stopnjujemo svojo igro pred svetovnim prvenstvom."

"Tekmo moramo odigrati maksimalno, saj so v igri tudi mednarodna lestvica in točke, ki jih s tekmami nabiramo. K tej tekmi bo treba pristopiti resno in jo čim bolje izkoristiti za uigravanje," pravi Eva Pavlović Mori. Foto: Aleš Oblak

Prihajajoče srečanje bo za Slovenke pomembno predvsem z vidika nabiranja točk, dodatno poudarja podajalka Eva Pavlović Mori: "Tekmo moramo odigrati maksimalno, saj so v igri tudi mednarodna lestvica in točke, ki jih s tekmami nabiramo. K tej tekmi bo treba pristopiti resno in jo čim bolje izkoristiti za uigravanje. Upam, da bo selektor priložnost za dokazovanje in igranje ponudil tudi drugim igralkam. Ti obračuni so za nas še vedno pomembni zaradi svetovnega prvenstva, zato merimo na zmago."

"Z energijo bomo varčevali, kjer bomo lahko, glede na visok tempo zadnjih dni, a zagotovo ne na igrišču," pravi selektor Alessandro Orefice. Foto: Aleš Oblak

Slovenke so se z Izraelom pomerile že v lanski reprezentančni sezoni v Ljubljani in slavile s 3:0 (19, 13, 15).

Vrhunec za slovensko žensko odbojkarsko reprezentanco bo nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo na Tajskem potekalo med 22. avgustom in 7. septembrom.