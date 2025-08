Sezona odbojkarske lige narodov se je končala z zmagoslavjem Poljakov, Slovenci pa so tekmovanje še tretjič v zadnjih petih letih končali na četrtem mestu. Jan Kozamernik, ki je na Kitajskem opravljal vlogo kapetana, je bil po koncu zaključnega turnirja izbran v idealno postavo.

Dan po koncu lige narodov, v kateri so Poljaki v finalu s 3:0 odpravili Italijane, Brazilci pa so bili v boju za bron boljši od Slovencev, so razglasili idealno sedmerico tekmovanja.

Veliko priznanje je prejel Jan Kozamernik, ki je v tej sezoni ob odsotnosti Tineta Urnauta že večkrat opravljal vlogo kapetana. Slovenski bloker je bil izbran v idealno postavo.

To sestavljajo še kapetan zmagovalcev, bloker Jakub Kochanowski, sprejemalca Alessandro Michieletto (Italija) in Wilfredo Leon (Poljska), podajalec Simone Giannelli (Italija), korektor Kewin Sasak (Poljska) in libero Maique Reis Nascimento (Brazilija).

Za najkoristnejšega igralca (MVP) so izbrali Poljaka Kochanowskega.

Najkoristnejši igralec lige narodov je Jakub Kochanowski. Foto: VolleyballWorld

Slovenci bodo imeli po vrnitvi iz Azije nekaj dni počitka, 12. avgusta pa se začnejo priprave na vrhunec sezone, svetovno prvenstvo, ki bo med 12. in 28. septembrom na Filipinih. Zadnje prvenstvo je slovenska reprezentanca končala na četrtem mestu.