"Imamo še eno priložnost, ki je ne bomo zapravile," pred odločilno tekmo svetovnega prvenstva, ki slovenske odbojkarice čaka v torek ob 11. uri proti Argentini, pravi Nika Milošič. Slovenke za napredovanje v izločilne boje – napredujeta prva in druga reprezentanca vsake skupine – potrebujejo zmago s tremi točkami (3:0 ali 3:1), pri tem pa jim mora iti na roke tudi rezultat tekme med favoriziranimi Američankami, ki so si že zagotovile osmino finala, in Čehinjami.

Kapetanka Saša Planinšec pred torkovo tekmo z Argentino (video: Odbojkarska zveza Slovenije):

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca ima danes na svetovnem prvenstvu na Tajskem tekmovanja prost dan, je pa ponedeljek še kako pomemben za pripravo na torkovo tekmo D.

Slovenke, ki sploh prvič igrajo na svetovnem prvenstvu, so debitirale s porazom proti ZDA (1:3), na nedeljskem obračunu proti Čehinjam pa odlično začele, povedle z 2:0 v nizih, v nadaljevanju pa tekmicam dopustile preobrat in izgubile po tie-breaku. A kljub porazu še niso ostale brez možnosti napredovanja v osmino finala, ki so si jo v slovenskem taboru pred odhodom zadali kot željo, pa tudi cilj.

Žana Ivana Halužan Sagadin (video: Odbojkarska zveza Slovenije):

Niso odvisne le od sebe, Orefice upa na pozitivno mentaliteto "Pomembno je, da gremo v tekmo z Argentino s pozitivno mentaliteto in da prikažemo energijo, ki jo premoremo," pravi selektor Alessandro Orefice. Foto: OZS

Da bi si varovanke Italijana Alessandra Oreficeja zagotovile vstopnico za izločilne boje, morajo v torek proti Argentinkam osvojiti vse tri točke (zmaga s 3:0 ali 3:1), nato pa jim mora iti na roke tudi rezultat popoldanske torkove tekme med ZDA in Češko. Slednja ne sme zmagati, saj je prvi faktor pri razvrstitvi število zmag. Argentinke so trenutno pri eni zmagi (nad Češko s 3:1) in enem porazu (1:3 proti ZDA).

"Iz te tekme se moramo veliko naučiti, predvsem v zaključkih tekme, da prikažemo željo, da niz dobimo. Vemo, da bi morali zaključevati bolje, ampak to je odbojka. Smo mlada ekipa, ki mora izkušnje dobiti tudi iz takšnih tekem. Pomembno je, da gremo v tekmo z Argentino s pozitivno mentaliteto in da prikažemo energijo, ki jo premoremo," je po porazu s Češko v izjavi za Odbojkarsko zvezo Slovenije dejal Orefice.

"Imamo še eno priložnost, ki je ne bomo zapravili." Foto: Volleyball World

Srednja Blokerka Nika Milošič ob tem dodaja, da naslednje priložnosti ne bodo izpustile iz rok: "Vse kar lahko naredimo zdaj je, da se iz te tekme naučimo največ kar lahko in da ne pademo preveč. Imamo še eno priložnost, ki je ne bomo zapravile."

Slovensko-argentinski obračun se bo začel ob 11. uri, Američanke in Čehinje se bodo pomerile ob 14.30.

Preberite še: