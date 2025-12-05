Razrešeni predsednik zveze noče oditi, novi zavrnil izvensodno poravnavo

Iz Zveze vaterpolskih društev Slovenije so sporočili, da je bila 11. novembra izredna skupščina, sklicana na pobudo več klubov zaradi slabega stanja na zvezi, na njej pa je prišlo do menjave vodstva. A slab mesec dni pozneje novi predsednik Zoran Stevanović še vedno ni formalno prevzel vloge, saj je razrešeni predsednik Matjaž Štandeker na upravni enoti vložil ugovor, s katerim je preprečil menjavo oziroma onemogočil, da bi ZVDS nemoteno delovala naprej, so še sporočili.

S strani Štandekerja je bila v tem času ponujena izvensodna poravnava, na katero Stevanović ni pristal: "V njej so nesmiselne alineje, tako da tega niti ne bi mogel niti si ne bi želel podpisati. Štandeker zahteva neko vrsto imunitete, da se od njega ne terja odgovornosti za nazaj."

Štandeker pogojuje izplačilo upnika, ki je zvezi posodil denar. "Videl sem, da so bila določena nakazila s strani njegovega prijatelja, podjetja Ploj. Vem, da za to nima sklepa predsedstva, to je počel na lastno roko, kar je v nasprotju s statutom." ZVDS bo dolg morala poplačati, rok plačila zapade še pred koncem leta, a kdo bo to storil, ne vemo, saj zaradi nesodelovanja prejšnjega predsednika nimamo dostopa do tekočega računa.

"Problem je, ker ima upravna enota po zakonu o upravnem postopku 60 dni časa, da v register vpiše novo vodstvo. AJPES nato sledi upravni enoti. Štandeker in njegov odvetnik sta na upravno enoto poslala izjavo in očitno so ju pozvali, naj jo dopolnita oziroma dodatno pojasnita. Ker imata 15 dni časa za sprejem pošte, bo preteklo še nekaj časa, potem so tu še dodatni dnevi za odgovor, tako da se zadeva vleče. To je največji problem," je povedal Stevanović.

Glavna prioriteta je, da reprezentanco kljub zapletom in (finančnim) težavam spravimo na evropsko prvenstvo, ki bo januarja 2026 v Beogradu. "In to bomo tudi storili. V petek imamo zbor, selektor pride iz Črne gore," je dejal Stevanović. Stari dolgovi se ne morejo pokrivati, aktualne zadeve pa rešujemo preko cesij in posojilnih pogodb.

Ni nam jasno, zakaj Štandeker noče zapustiti predsedniškega mesta in opraviti primopredaje. Zoran Stevanović: "Nikomur ni jasno, kakšen interes ima, razen tega, da iz maščevanja uniči vaterpolo. Bil je na skupščini, kjer sem dobil skoraj soglasno podporo. Ne vem, ali gre pri njem za čisti ego, so v ozadju drugi interesi ali morda skriva kaj takega, kar bo razkrila revizija."

Ko bo Zoran Stevanović tudi uradno vpisan kot predsednik, bo takoj opravljen zunanji pregled poslovanja zveze, so še sporočili iz Zveze vaterpolskih društev Slovenije.

Preberite še: