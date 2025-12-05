Odpovedani smuk iz Beaver Creeka v Val Gardeni

Današnji odpovedan smuk za svetovni pokal alpskih smučarjev so iz Beaver Creeka v ZDA prestavili v italijansko Val Gardeno. Tekma bo 18. decembra, je sporočila Mednarodna smučarska zveza (Fis). Na četrtkovi tekmi v Beaver Creeku se je huje poškodoval Slovenec Rok Ažnoh; za nekdanjega mladinskega svetovnega prvaka je olimpijska sezona že končana.

Ažnoh je silovito padel, utrpel pretres možganov, zaradi česar je za nekaj sekund tudi izgubil zavest. Prvo slikanje 23-letnika s CT ni pokazalo hujših poškodb glave in vratu.

Poškodoval pa si je tudi sprednjo križno ter stranske vezi na desni nogi, so sporočili iz krovne slovenske zveze SZS.

Program v Val Gardeni se bo po dodatni tekmi začel že v torek, 16. decembra, s treningom smuka, tekma namesto tiste v Beaver Creeku bo v četrtek, v petek bo superveleslalom, v soboto pa smuk.

Preberite še: