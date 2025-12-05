Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Petek,
5. 12. 2025,
12.50

Osveženo pred

1 ura, 32 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
smuk Beaver Creek alpsko smučanje Val Gardena

Petek, 5. 12. 2025, 12.50

1 ura, 32 minut

Odpovedani smuk iz Beaver Creeka v Val Gardeni

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Val Gardena Dominik Paris | Val Gardena bo gostila nadomestni smuk. | Foto Reuters

Val Gardena bo gostila nadomestni smuk.

Foto: Reuters

Današnji odpovedan smuk za svetovni pokal alpskih smučarjev so iz Beaver Creeka v ZDA prestavili v italijansko Val Gardeno. Tekma bo 18. decembra, je sporočila Mednarodna smučarska zveza (Fis). Na četrtkovi tekmi v Beaver Creeku se je huje poškodoval Slovenec Rok Ažnoh; za nekdanjega mladinskega svetovnega prvaka je olimpijska sezona že končana.

Ažnoh je silovito padel, utrpel pretres možganov, zaradi česar je za nekaj sekund tudi izgubil zavest. Prvo slikanje 23-letnika s CT ni pokazalo hujših poškodb glave in vratu.

Poškodoval pa si je tudi sprednjo križno ter stranske vezi na desni nogi, so sporočili iz krovne slovenske zveze SZS.

Program v Val Gardeni se bo po dodatni tekmi začel že v torek, 16. decembra, s treningom smuka, tekma namesto tiste v Beaver Creeku bo v četrtek, v petek bo superveleslalom, v soboto pa smuk.

Preberite še:

Rok Ažnoh, Beaver Creek
Sportal Po grdem padcu spodbudne novice za Roka Ažnoha
Corinne Suter
Sportal Nove slabe novice iz švicarskega tabora, tokrat za olimpijsko prvakinjo
Miha Hrobat
Sportal Vreme kroji spored, Hrobat na prvem smuku že dan prej
smuk Beaver Creek alpsko smučanje Val Gardena
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.