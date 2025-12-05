Športno strelstvo je za obetavnega Maksimiljana Žarića natančnost, koncentracija in notranji mir. "Začel sem zelo zgodaj, pri osmih letih. Po prvem državnem prvenstvu sem začutil ljubezen do tega športa," pove 17-letni strelec iz Ljubljane, ki tekmuje v eni najzahtevnejših olimpijskih disciplin. Danes trenira pri Strelskem društvu Olimpija, ob tem pa uspešno zaključuje četrti letnik Gimnazije Bežigrad. Velja za enega najperspektivnejših slovenskih strelcev in je finalist projekta Mladi upi 2025 Zavarovalnice Triglav.

Športno strelstvo je individualen šport, v katerem štejeta predvsem koncentracija in popolna psihična stabilnost. "Kar naredi dobrega strelca, so količina treningov, rutina in pristop do športa. Če treniraš rekreativno, rezultati ne bodo taki, kot če stremiš k najboljšim na svetu," je prepričan.

Foto: Mateja Jordović Potočnik

Njegovi dnevi so natančno organizirani – šola, učenje, nato pa tri ure treninga na strelišču. "Moje skrivno orožje je, da se ne predam," priznava. Ta odnos se kaže tudi v rezultatih, ki jih je v zadnjih dveh letih nanizal več kot kadarkoli prej. Na Grand Prix Ruše je najprej osvojil drugo mesto, leto pozneje pa tam že stal na najvišji stopnički in se veselil tudi bronaste medalje v dvojicah, kjer je zanj prvič zaigrala Zdravljica. Sledila sta izjemna nastopa na velikem olimpijskem strelišču v Münchnu, kjer je v konkurenci, primerljivi ali celo močnejši od evropskega prvenstva, osvojil drugo in četrto mesto. Na evropskem prvenstvu do 18 let je bil bronast, poleti pa je na Evropskem olimpijskem festivalu mladih dosegel svojo največjo tekmo sezone – drugo mesto v posamični konkurenci in drugo mesto v dvojicah. Vmes je podiral državne rekorde, kar vse potrjuje, da Maksimilijan Žarić sodi med najperspektivnejše strelske talente svoje generacije.

Njegov vzornik je legenda slovenskega strelstva, Rajmond Debevec, ki ga osebno podpira: "Maksimilijan ima izjemen potencial in je na dobri poti, da postane vrhunski športni strelec na mednarodni ravni. Nastop na olimpijskih igrah 2028 je zanj uresničljiv cilj."

Foto: Mateja Jordović Potočnik

Strelstvo je tehnično izjemno zahteven in finančno obremenjujoč šport. Oprema – od zračne in malokalibrske puške do različnih položajnih oblek – predstavlja strošek med 10 tisoč in 15 tisoč evri, strelivo pa vsako leto prinese še dodatne tisočake. Sredstva iz sklada Mladi upi 2025 bi mu tako pomagala pri pripravah na tekme, treningih in nakupu nove opreme. "Trudim se, da sem vsak dan boljši od včeraj," pove športni strelec.

Njegov cilj je nastop na olimpijskih igrah v Los Angelesu 2028. Za uvrstitev potrebuje stalno prisotnost na največjih tekmovanjih, od svetovnih pokalov do evropskih prvenstev, kjer mora dosegati norme in kvote. Ravno zato bi mu sredstva iz sklada Mladi upi 2025 omogočila ključne dodatne priprave, individualne treninge z vrhunskimi strelci in kritje visokih stroškov streliva, opreme ter udeležbe na mednarodnih tekmah.

Foto: Mateja Jordović Potočnik

V njegov potencial verjame tudi reprezentanca, saj je član slovenske mladinske strelske reprezentance, kjer redno nastopa na tekmah evropske in svetovne ravni. Trenerja Sonja Benčina in Andraž Tekavčič poudarjata njegovo disciplino, osredotočenost in zrelost. "Maksimilijan je izjemno predan, odgovoren in natančen. Njegov napredek je konstanten, kar kaže na vrhunski potencial."

Maksimilijan je dokaz, da vrhunski šport ne zahteva le talenta, temveč pogum, disciplino in nepopustljivost. V slovenskem športnem strelstvu predstavlja prihodnost – natančno, odločno in neizmerno predano.

Zavod Vse bo v redu, ki deluje pod okriljem Zavarovalnice Triglav, že 13. leto zapored s projektom Mladi upi podpira nadarjene mlade posameznike in posameznice na njihovi poti do vrhunskih dosežkov. S pomočjo razpisov, ki potekajo vse od leta 2013, je bilo doslej finančno podprtih že 155 mladih talentov s področij športa, umetnosti, znanosti in parašporta. Podpora jim je omogočila, da je bila njihova pot do visoko zastavljenih ciljev nekoliko lažja in bolj usmerjena. Projekt ni namenjen le razvoju potencialov, temveč tudi spodbudi širše javnosti, da prepozna pomen vlaganja v mlade.