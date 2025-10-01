EU izkorišča beg možganov iz ZDA

Število ameriških kandidatov za prestižne evropske raziskovalne programe se je povečalo za petkrat. Po poročanju Politica so države, regije, univerze in raziskovalni inštituti začeli izvajati programe, s katerimi želijo izkoristiti usihanje financiranja znanosti v ZDA.

Nedavni poziv k več milijonov evrov vrednemu programu, ki ga vodi najvišji raziskovalni svet EU, je po podatkih Politica privedel do petkratnega povečanja števila kandidatov iz ZDA, ki se želijo preseliti v evropske institucije, da bi uresničili svoje raziskovalne ambicije.

Močan val zanimanja raziskovalcev iz ustanov s sedežem v ZDA za evropske raziskovalne subvencije prihaja sredi vse bolj sovražnega ozračja, ki so ga deležne akademske institucije pod Trumpovo administracijo.

To pomeni zmago za predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen, ki si je osebno prizadevala privabiti čim več ameriških raziskovalcev kot neposreden odgovor na občutno zmanjšanje akademskih programov s strani Trumpove administracije. Evropa se je tako predstavila kot varno zatočišče s poudarkom na akademski svobodi in povečanjem sredstev, ki so na voljo tistim, ki se želijo preseliti.

Foto: Reuters

Evropski raziskovalni svet, organ EU za financiranje temeljnih raziskav, je spomladi napovedal, da bo podvojil dodatni znesek, ki je na voljo raziskovalcem, ki se želijo preseliti iz ZDA, z enega na dva milijona evrov. To pomeni, da so ti raziskovalci zdaj upravičeni do skupno 4,5 milijona evrov financiranja v največ petih letih.

Spodbuda postaja vse bolj priljubljena, kažejo podatki iz zadnjega kroga prijav, ki se je zaključil konec avgusta. Iz ZDA je prispelo 114 prijav, kar je 400-odstotno povečanje v primerjavi z letom 2024, ko je EU iz ZDA prejela le 23 prijav. Skupno število prijav se je sicer povečalo le za 31 odstotkov, z 2534 na 3329. To je vključevalo 538 prijav iz Združenega kraljestva, medtem jih je bilo znotraj EU največ iz Italije (445) in Španije (240).

"Pridobivanje možganov"

Po vsej Evropi so države, regije, univerze in raziskovalni inštituti zagnali programe, s katerimi želijo izkoristiti zmanjšanje financiranja ustanov v ZDA. "Trenutno obstaja že več kot 70 nacionalnih in regionalnih pobud, namenjenih privabljanju raziskovalcev," je sredi septembra na srečanju v Bruslju povedala evropska komisarka za raziskave Ekaterina Zaharieva.

Avstrijska akademija znanosti je ta teden praznovala to, kar je opisala kot "pridobivanje možganov", ki jo je mogoče neposredno pripisati politikam Trumpove administracije glede akademskih in znanstvenih raziskav. Predstavili so 25 raziskovalcev, ki se bodo preselili iz ameriških institucij v okviru nove štiriletne štipendijske sheme, ki se je začela junija.

"Prinašajo nove ideje, nove perspektive in mednarodna omrežja, kar je velika pridobitev za avstrijsko znanost in pomembna spodbuda za prepoznavnost naše raziskovalne lokacije v tujini," je v izjavi dejal predsednik akademijeki je pristavil, da možgane pridobivajo zahvaljujoč Trumpu.