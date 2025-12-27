Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

M. P.

Sobota,
27. 12. 2025,
17.00

Italijansko prvenstvo, 17. krog

Fiorentina tone vse globlje

Moise Kean Fiorentina | Moise Kean in soigralci nizajo poraze. Fiorentina je doživela še 10. poraz. | Foto Guliverimage

Moise Kean in soigralci nizajo poraze. Fiorentina je doživela še 10. poraz.

Foto: Guliverimage

Ob angleški premier ligi se med prazniki dogaja tudi italijanska serie A. Na prvi tekmi 17. kroga je Danec Oliver Sorensen priigral zmago Parmi nad Fiorentino (1:0). Ekipa iz Firenz je na zadnjem mestu, ima eno samo zmago. Je 22 točk za vodilnim Interjem, ki za četrto zaporedno zmago v nedeljo gostuje pri Atalanti.

Inter
Sportal Roma strla odpor Coma, Inter izkoristil spodrsljaja Milana in Napolija

V soboto so na italijanskih zelenicah na sporedu še štiri tekme. Ob 18. uri Udinese s Sandijem Lovrićem gosti Lazio, ob 20.45 pa Pisa igra proti Juventusu. Videmčani so bili pred začetkom 17. kroga na 12. mestu. So pri šestih zmagah, treh remijih in sedmih porazih.

Italijansko prvenstvo, 17. krog:

Sobota, 27. december:

Nedelja, 28. december:

Ponedeljek, 29. december:

Lestvica: 

Najboljši strelci:

8 - Martinez (Inter)
7 -  Pulisic (Milan)
6 -  Calhanoglu (Inter), Orsolini (Bologna), Paz (Como)
5 -  Bonazzoli (Cremonese), Leao (Milan), Mandragora (Fiorentina), Scamacca (Atalanta), Yildiz (Juventus), Vlašić (Torino)
...

Napoli
Sportal Napoli v Savdski Arabiji do italijanskega superpokala
