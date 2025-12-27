Fiorentina tone vse globlje

Ob angleški premier ligi se med prazniki dogaja tudi italijanska serie A. Na prvi tekmi 17. kroga je Danec Oliver Sorensen priigral zmago Parmi nad Fiorentino (1:0). Ekipa iz Firenz je na zadnjem mestu, ima eno samo zmago. Je 22 točk za vodilnim Interjem, ki za četrto zaporedno zmago v nedeljo gostuje pri Atalanti.