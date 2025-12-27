Sobota, 27. 12. 2025, 17.00
Italijansko prvenstvo, 17. krog
Fiorentina tone vse globlje
Ob angleški premier ligi se med prazniki dogaja tudi italijanska serie A. Na prvi tekmi 17. kroga je Danec Oliver Sorensen priigral zmago Parmi nad Fiorentino (1:0). Ekipa iz Firenz je na zadnjem mestu, ima eno samo zmago. Je 22 točk za vodilnim Interjem, ki za četrto zaporedno zmago v nedeljo gostuje pri Atalanti.
V soboto so na italijanskih zelenicah na sporedu še štiri tekme. Ob 18. uri Udinese s Sandijem Lovrićem gosti Lazio, ob 20.45 pa Pisa igra proti Juventusu. Videmčani so bili pred začetkom 17. kroga na 12. mestu. So pri šestih zmagah, treh remijih in sedmih porazih.
Italijansko prvenstvo, 17. krog:
Sobota, 27. december:
Nedelja, 28. december:
Ponedeljek, 29. december:
Lestvica:
Najboljši strelci:
8 - Martinez (Inter)
7 - Pulisic (Milan)
6 - Calhanoglu (Inter), Orsolini (Bologna), Paz (Como)
5 - Bonazzoli (Cremonese), Leao (Milan), Mandragora (Fiorentina), Scamacca (Atalanta), Yildiz (Juventus), Vlašić (Torino)
...