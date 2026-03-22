Nika Prevc v igri za zmago, a je prišlo do zapleta: finalna serija odpovedana

Danes je bila v Vikersundu na sporedu še ena ženska tekma za svetovni pokal v poletih. Po prvi seriji je bila v vodstvu Norvežanka Eirin Maria Kvandal, ki je imela 4,1 točke prednosti pred Niko Prevc, ta je zablestela že v kvalifikacijah, ko je z 235,5 metra le za pol metra zaostala za lastnim svetovnim rekordom. Nika Vodan je bila po prvi seriji na petem mestu. Finalna serija je bila po sedmih tekmovalkah prekinjena zaradi neugodnih vetrovnih razmer, nato pa tudi odpovedana. Obveljali so izidi iz prve serije.

Domačinka Eirin Maria Kvandal je bila najboljša že na sobotni tekmi, tokrat pa si je z najdaljšim poletom prve serije (231,5 m), v kateri so prevladovale ugodne razmere za letenje, zagotovila dobre štiri točke naskoka pred Niko Prevc. Vodilna skakalka svetovnega pokala je z nižjega zaletnega mesta pristala pri 220,5 metra.

Dvoboj za tretje mesto se je obetal med Anno Odine Stroem in Frido Westmann, prva je za vodilno Kvandal zaostajala za okroglih 13 točk, štiri desetinke manj je zbrala druga. Z odličnim poletom bi se lahko v boj za tretje mesto vključila tudi Nika Vodan (208,5 m), a bi morala nadoknaditi dobrih 16 točk zaostanka za Norvežanko in Švedinjo.

Slovenki nista v finalu nista prišli do priložnosti za še boljšo uvrstitev. Po sedmih poletih je bila finalna serija namreč prekinjena zaradi močnega vetra, kasneje pa tudi dokončno odpovedana. Tako so obveljali izidi iz prve serije, Eirin Maria Kvandal pa slavi še drugo zmago na letalnici Vikersundbakken.

Izidi: - Vikersund, poleti:

- ženske:

1. Eirin Maria Kvandal (Nor) 236,2 (231,5 m)

2. Nika Prevc (Slo) 232,1 (220,5 m)

3. Anna Odine Stroem (Nor) 223,2 (215,0 m)

4. Frida Westman (Šve) 222,8 (219,5 m)

5. Nika Vodan (Slo) 206,3 (208,5 m)

...

- brez finala:

22. Katra Komar (Slo) Svetovni pokal, skupno (32/33):

1. Nika Prevc (Slo) 2576 točk*

2. Nozomi Maruyama (Jap) 1810

3. Anna Odine Stroem (Nor) 1578

4. Lisa Eder (Avt) 1417

5. Selina Freitag (Nem) 1222

...

10. Nika Vodan (Slo) 887

28. Katra Komar (Slo) 142

35. Maja Kovačič (Slo) 95

45. Ema Klinec (Slo) 49

48. Jerica Jesenko (Slo) 31

49. Taja Terbovšek (Slo) 28

55. Taja Bodlaj (Slo) 16

66. Tinkara Komar (Slo) 2

... Poleti, skupno:

1. Eirin Maria Kvandal (Nor) 200

2. Nika Prevc (Slo) 140

3. Frida Westman (Šve) 130

4. Anna Odine Stroem (Nor) 105

5. Nika Vodan (Slo) 95

...

* Opomba: Nika Prevc (*) je že skupna zmagovalka sezone 2025/26

Nika Prevc je sicer že na nedeljsko jutro v Vikersundu poskrbela za izvrsten dosežek. V kvalifikacijah je pristala pri 235,5, metra in tako le za pol metra zaostala za lastno rekordno znamko, ki jo je postavila pred letom dni prav tako v Vikersundu.

Slovenska šampionka je v kvalifikacijah zasedla drugo mesto, saj so po njenem nastopu in pred skokom Švedinje Fride Westman zaletno mesto iz 23. znižali na 20. Švedinja je doskočila pri 222 metrih in za 2,1 točke prehitela Prevc. Tretja je bila Norvežanka Anna Odine Strøm (234 m; 222,3 točke), ki je v soboto tako kot danes Prevc pristala pri 235,5 metra.

Nika Vodan, ki je bila v soboto četrta, je v kvalifikacijah zasedla šesto mesto (211 m; 202,0). Brez nastopa na tekmi je ostala Katra Komar (175 m; 148,5 točke), ki je bila 22. med 26 skakalkami.

Zadnja tekma smučarskih skakalk bo 28. marca na finalu svetovnega pokala v poletih v Planici.

Izidi kvalifikacij:

