Roma strla odpor Coma, Inter izkoristil spodrsljaja Milana in Napolija

Nogometaši Rome so na zadnji tekmi 15. kroga serie A z golom Wesleyja Franca premagali Como, na četrtem mestu za vodilnim Interjem zaostajajo tri točke. Vodilni trojec je bil v ospredju v nedeljo. AC Milan je z 2:2 remiziral proti Sassuolu. Napoli pa se je mudil v bližini Slovenije v Vidmu pri Lovrićevem Udineseju. Domači so slavili z 1:0, slovenski reprezentant pa je zmago svojega moštva pospremil s klopi. Inter je nato z zmago z 2:1 v Genovi prevzel vodstvo. Juventus je z 1:0 ugnal Bologno in na lestvici skočil pred njo. Za uvod v krog sta se v petek na jugu Italije pomerila Lecce in Pisa (1:0), Begićeva Parma pa je dan pozneje doma ostala brez točk proti Laziu, ki je dosegel zmagoviti zadetek za 1:0 v 82. minuti, ko je igral le še z deveterico. Tjaš Begić je grel klop vso tekmo.

Nedeljski spored sta v času kosila odprla AC Milan in Sassuolo, na koncu pa se razšla z delitvijo točk (2:2). Gostje so povedli prek Ismaela Koneja v 13. minuti, nato pa so rossoneri prek Davideja Bartesagija, ki je bil natančen v 34. in 47. minuti, pripravili preobrat. Armand Lauriente pa je v 77. minuti poskrbel za končni rezultat srečanja.

Milan ni uspel ugnati Sassuola. Foto: Reuters

V Vidmu, kjer Sandi Lovrić ni dočakal priložnosti za igro, je Udinese zadal udarec Napoliju, ki se ni uspel prebiti pred Milan. Edini zadetek na srečanju je za domače dosegel Jurgen Ekklenkamp v 73. minuti. Videmčani so sicer pred tem zabili še dvakrat, a gola sta bila razveljavljena zaradi prepovedanega položaja oziroma prekrška.

Spodrsljaja tekmecev je izkoristil Inter, ki je z 2:1 ugnal Genoo in se zavihtel na vrh. V prvem polčasu sta nerazzure do lepe prednosti popeljala Yann Bisseck, ki je bil natančen v 6. minuti, in Lautaro Martinez, ki je zabil v 38. Nekaj upanja je domačim v 68. minuti vlil Vitinha, a ostalo je pri zmagi gostov. Pred tekmo je bilo vroče tudi pred stadionom Luigi Ferraris v Genovi, saj sta se spopadli obe navijaški skupini. Zagoreli so tudi trije avtomobili ter po eno motorno vozilo in kombi, tri policiste pa so po posredovanju prepeljali v bližnjo bolnišnico in jim nudili zdravniško pomoč.

Juventus je na zadnji nedeljski tekmi v Bologni z golom Kolumbijca Juana Cabala v 64. minuti zmagal z 1:0 in se povzpel na peto mesto, Bologna pa je nazadovala na šesto. Stara dama iz Torina je imela od 69. minute številčno premoč na igrišču, saj je Norvežan Torbjorn Lysaker Heggem prejel rdeči karton.

Lazio do zmage z dvema manj

Nogometaši Parme so v soboto pred domačimi gledalci izgubili proti Laziu z 0:1. Slovenec Tjaš Begić ni igral za domačo zasedbo iz dežele Emilija Romanja, rimska zasedba pa je tekmo končala z dvema igralcema manj, potem ko sta rdeča kartona prejela Mattia Zaccagni v prvem in Hrvat Toma Bašić v drugem polčasu.

Nizozemec Tijjani Noslin je dosegel zadetek na gostovanju Lazia v Parmi v 82. minuti. Pred tem sta bila izključena dva igralca gostov. Foto: Guliverimage

Za zasedbo iz večnega mesta je zmagoviti gol na stadionu Ennio Tardini v Parmi dosegel Nizozemec Tijjani Noslin v 82. minuti.

Torino je z golom Hrvata Nikole Vlašića v 27. minuti pred domačimi gledalci premagal Cremonese z 1:0, Atalanta pa je v Bergamu premagala Cagliari z 2:1. Za gostitelje je oba gola dosegel Gianluca Scamacca (11., 81.), za goste pa Gianluca Gaetano (75.).

Lecce je bil na petkovi uvodni tekmi kroga boljši od Pise, edini gol je dosegel Srb Nikola Štulić (72.).

Italijansko prvenstvo, 15. krog:

Petek, 12. december:

Sobota, 13. december:

Nedelja, 14. december:

Ponedeljek, 15. december:

Lestvica: