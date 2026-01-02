Mladi, 41-letni, angleški trener Liam Rosenior je glavni kandidat za novega trenerja Chelseaja, poročajo mediji na Otoku, med njimi tudi BBC.

Mesto glavnega trenerja na stadionu Stamford Bridge v Londonu se je izpraznilo na novega leta dan. Dosedanji strateg Italijan Enzo Maresca je po 18 mesecih izgubil zaupanje vodstva angleškega premierligaša, potem ko je londonska ekipa zmagala le na eni od zadnjih sedmih ligaških tekem.

Liam Rosenior trenutno vodi francoski klub Strasbourg, ki je v lasti istega podjetja, ki vodi Chelsea. Vodil je tudi Hull City, medtem ko je bil začasni trener pri Derby Countyju. Svojo kariero je začel kot trener mladinske ekipe Brightona. Igralsko kariero je preživel pri Bristol Cityju, Fulhamu, Readingu, Hullu in Brightonu.

Londonski modri so trenutno na petem mestu v premier ligi.