Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Petek,
2. 1. 2026,
11.30

Osveženo pred

29 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
angleško prvenstvo tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva Premier League Chelsea Enzo Maresca Liam Rosenior

Petek, 2. 1. 2026, 11.30

29 minut

Premier liga

Liam Rosenior glavni kandidat za novega trenerja Chelseaja

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Liam Rosenior | Liam Rosenior naj bi postal novi trener premierligaša iz Londona. | Foto Reuters

Liam Rosenior naj bi postal novi trener premierligaša iz Londona.

Foto: Reuters

Mladi, 41-letni, angleški trener Liam Rosenior je glavni kandidat za novega trenerja Chelseaja, poročajo mediji na Otoku, med njimi tudi BBC.

Jaka Bijol, Leeds
Sportal Bijol do prigarane točke na Anfieldu, le remi tudi za Man City

Mesto glavnega trenerja na stadionu Stamford Bridge v Londonu se je izpraznilo na novega leta dan. Dosedanji strateg Italijan Enzo Maresca je po 18 mesecih izgubil zaupanje vodstva angleškega premierligaša, potem ko je londonska ekipa zmagala le na eni od zadnjih sedmih ligaških tekem.

Liam Rosenior trenutno vodi francoski klub Strasbourg, ki je v lasti istega podjetja, ki vodi Chelsea. Vodil je tudi Hull City, medtem ko je bil začasni trener pri Derby Countyju. Svojo kariero je začel kot trener mladinske ekipe Brightona. Igralsko kariero je preživel pri Bristol Cityju, Fulhamu, Readingu, Hullu in Brightonu.

Londonski modri so trenutno na petem mestu v premier ligi.

Enzo Maresca
Sportal Novo leto prineslo pretres pri angleškem velikanu, navijači na nogah
angleško prvenstvo tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva Premier League Chelsea Enzo Maresca Liam Rosenior
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.