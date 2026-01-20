Skupni prihodki najboljših ženskih nogometnih klubov so v letu 2025 prvič presegli 150 milijonov evrov (175 milijonov dolarjev), je v ponedeljek sporočila družba Deloitte. Gre za 35 odstotno rast v primerjavi z letom 2024.

Skupaj je 15 najmočnejših ženskih klubov, ki so ustvarili najvišje prihodke, zaslužilo 158 milijonov evrov. Realno pa so številke še višje, saj ne vključujejo ključnih trgov, kot so Avstralija, Švedska in Združene države Amerike, saj podatki Deloittu niso bili na voljo, so pojasnili v podjetju.

Londonski klub Arsenal je prvič zasedel vrh seznama z 25,6 milijona evrov prihodkov, kar pomeni 43-odstotno rast. Vse pa kaže, da gre tudi ženski nogomet vsaj v Evropi po poti moškega, saj kar osmerica finančno najmočnejših klubov na lestvici top 15 prihaja iz Anglije.

Chelsea je bil zelo blizu in je zasedel drugo mesto s 25,4 milijona evrov prihodkov, pri čemer je dosegel najvišje komercialne prihodke med najboljšimi 15 klubi, ki so znašali 19,1 milijona evrov.

Nogometašica Barcelone Aitana Bonmati je prejela že tri zlate žoge. Foto: Reuters

Barcelona je bila tretja z 22 milijoni evrov prihodkov, po še eni uspešni domači sezoni. Na šestem mestu je Real Madrid z 12,3 milijona, med "Angleži" pa je v prvi deseterici še Bayern, ki je podvojil svoje skupne prihodke na 7,2 milijona evrov, kar je zadostovalo za deveto mesto. Bavarke so v veliki meri pridobile z zmago na prvem turnirju World Sevens Football.

"Ženski nogomet začenja ustvarjati svojo pot z novimi in širšimi partnerskimi povezavami, novimi strategijami prodaje vstopnic in resnično predanostjo razumevanju razvijajoče se baze navijačev," je dejala Jennifer Haskel iz Deloitte.

Opozorila pa je tudi, da se veča razkorak med najbogatejšimi in ostalimi. Številke pa po njenem mnenju jasno kažejo, da ženski nogomet že prehaja iz začetne faze v fazo uveljavitve.