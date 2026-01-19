Zakaj fasada postane zelena in kako jo pravilno očistiti, da je ne poškodujemo

Zelena fasada je skoraj vedno posledica vlage, sence in mikroorganizmov, ki se začnejo nabirati na površini, predvsem na severni strani hiš, pod napušči in v bližini dreves. Veliko ljudi se čiščenja loti napačno: z neprimernimi čistili ali premočnim pritiskom, pogosto tudi z napačnim kotom šobe. S tem lahko poškodujejo zaključni sloj fasade in celo pospešijo ponovno rast alg.

Največja napaka pri algah na fasadi: premočan pritisk

Ko se na fasadi pojavijo alge, marsikdo najprej pomisli, da jih bo najhitreje očistil z močnim curkom vode, kar pa pogosto ni dobra rešitev. Močan pritisk lahko poškoduje material, kar povzroči drobne razpoke ali pusti lisast videz, predvsem pri bolj občutljivih fasadnih sistemih. Še večja težava je, da takšno pranje pogosto odstrani le površinsko umazanijo, ne pa tudi biofilma, kjer se alge in mikroorganizmi dejansko zadržujejo.

Zato se lahko zgodi, da je fasada na videz čista le kratek čas, nato pa se zelena fasada hitro vrne, še posebej na senčnih delih, kot so severna stran hiše, območje pod napušči ali v bližini dreves, kjer je vlage več. Pogosto se pojavijo tudi pajčevine, lise in sledi umazanije, ki jih voda pod pritiskom pogosto ne odstrani temeljito, temveč lahko povzroči neenakomeren videz in poškoduje zaščitni sloj fasade.

Pri fasadah je ključna varna metoda: nizkotlačno čiščenje fasade, kjer se postopek prilagodi tipu površine in stopnji umazanije. Tako se umazanija in mikroorganizmi odstranijo na pravilen način, brez nepotrebnega mehanskega obremenjevanja fasade. V praksi to pomeni, da je rezultat bolj enakomeren in brez lis, predvsem pa podaljša življenjsko dobo fasade.

Kako poteka pravilno čiščenje fasade brez poškodb

Pri podjetju Sureclean pred začetkom vedno izvedejo testni nanos na manjši površini, da izberejo pravo kombinacijo sredstva in tlaka brez tveganja za lise ali poškodbe.

Pri zeleni fasadi je pomembno odstraniti alge in plesen, ne le vidne umazanije, zato varno čiščenje fasade običajno poteka v več korakih.

Najprej se površino pregleda in določi, kje je umazanija najbolj izrazita (pogosto na severni strani). Nato se nanese primerno čistilo ali biocidno sredstvo, ki odstrani mikroorganizme in razgradi biofilm. Šele potem sledi izpiranje z nizkim tlakom, kar očisti fasado brez poškodb zaključnega sloja in brez lisastega videza.

Kakovosten rezultat ne temelji na premočnem pritisku, ampak na pravilnem sistemu čiščenja, prilagojenem tipu fasade.

Kako preprečiti prehiter pojav zelene fasade

Po čiščenju fasade je pomembno razmisliti tudi o preprečevanju ponovitve težave. Pri objektih, kjer se alge in plesen vračajo, samo čiščenje pogosto ni dovolj, saj mikroorganizmi hitro ponovno najdejo idealne pogoje za rast, predvsem tam, kjer je veliko vlage in malo sonca.

Ena najučinkovitejših rešitev je uporaba primerne zaščite po čiščenju, kot so zaščitni premazi oziroma impregnacijska sredstva. Takšna zaščita zmanjša vpijanje vode v fasado, kar pomeni, da se površina po dežju hitreje posuši. Ko je fasada dlje časa suha, je manj možnosti za ponovno rast alg in nastanek zelenih madežev, zato se učinek čiščenja podaljša.

Pri tem je pomembno izbrati pravo zaščito in jo nanesti na pravilno pripravljeno fasado, v ustreznih vremenskih pogojih in po navodilih proizvajalca. V primeru neprimernega nanosa ali izbire napačnega premaza lahko učinek izostane, fasada pa lahko postane lisasta, zato je treba pri izbiri zaščite upoštevati tip fasade, starost materiala in stopnjo obremenitve z vlago in umazanijo.

Kdaj je idealen čas za čiščenje fasade

Čiščenje fasade je najučinkovitejše takrat, ko so vremenski pogoji stabilni. Pomembno je, da so temperature nad ničlo, saj se čistila in zaščitni premazi pri prenizkih temperaturah ne oprimejo pravilno, voda pa se lahko na površini zadržuje predolgo. Hkrati pa se čiščenja ne priporoča v ekstremni vročini, ker se fasada in čistila prehitro posušijo, kar lahko povzroči lise in neenakomeren videz.

Pri načrtovanju čiščenja je smiselno upoštevati še, kje je težava najbolj izrazita. Če se zelena fasada pojavlja predvsem na severni strani, je to pogost znak, da se tam zadržuje vlaga in da se fasada po dežju ali megli suši počasneje. V takih primerih je fasado smiselno očistiti takoj, ko opazimo prve znake alg in plesni, še preden se madeži razširijo po večji površini. Tako se čiščenje izvede hitreje, ceneje in učinkoviteje.

Idealni pogoji so običajno spomladi ali jeseni, ko ni previsokih temperatur. Najbolje je izbrati obdobje stabilnega vremena, ko se fasada po čiščenju lahko enakomerno posuši. To je še posebej pomembno, če se po čiščenju uporabita zaščitni premaz ali impregnacija, saj mora biti površina pravilno pripravljena in ostati suha. Z dobro izbranim terminom je rezultat lepši, bolj enakomeren in bistveno bolj dolgotrajen.

Čista fasada brez poškodb je rezultat prave metode

Če želite fasado očistiti temeljito in hkrati brez poškodb, je ključ v pravilnem sistemu čiščenja in ne v pritisku vode. S pravilnim postopkom je rezultat enakomeren, fasada pa ostane čista bistveno dlje časa.

Če niste prepričani, kateri postopek je najprimernejši za vaš objekt, je smiselno začeti s strokovnim ogledom in testom na vaši fasadi. Pri podjetju Sureclean ponujajo brezplačno testno čiščenje na manjši površini, kjer se lahko v praksi preveri rezultat in izbere najprimernejši postopek čiščenja glede na vrsto fasade in stopnjo umazanije. Tako se stranke lažje prepričajo o učinku, še preden se izvede čiščenje celotnega objekta.

Pogosto zastavljena vprašanja Ali lahko zeleno fasado očistimo brez poškodb? Da, če se uporabi pravilna metoda. Pri fasadah je najpomembneje, da se postopek prilagodi materialu in stopnji umazanije, saj premočan pritisk ali napačna čistila lahko povzročijo lise, razpoke ali poškodbe zaključnega sloja. Zakaj se alge in plesen na fasadi hitro vrnejo? Najpogosteje zaradi vlage in sence. Težava se pogosto ponavlja na severnih straneh, kjer se fasada po dežju počasneje suši. Če se odstrani le površinska umazanija, biofilm pa ostane, se zelena fasada hitro ponovno pojavi. Koliko časa običajno traja čiščenje fasade? Čas izvedbe je odvisen od velikosti objekta, stopnje umazanije ter dostopnosti fasade. V praksi se pri normalnih pogojih pogosto očisti tudi do 500 kvadratnih metrov fasade na dan, pri zahtevnejših objektih ali močneje zamazanih površinah pa lahko postopek traja dlje. Ali je testno čiščenje res smiselno? Da, ker se na manjši površini hitro pokaže, kakšen rezultat je mogoče doseči in kateri sistem čiščenja je najprimernejši za vaš tip fasade. Ocenimo stopnjo umazanije, prisotnost alg oziroma plesni ter potreba po dodatni zaščiti še preden se izvede čiščenje celotnega objekta. Koliko stane čiščenje fasade? Cena je odvisna predvsem od velikosti fasade, stopnje umazanije (alge, plesen), dostopnosti objekta (višina) ter tega, ali je po čiščenju nanesena tudi zaščita. Zato se cena najlažje določi po ogledu oziroma testnem čiščenju, kjer se oceni realno stanje fasade. Če želite stoodstotno čisto fasado brez poškodb, se odločite za preverjeno nizkotlačno metodo. Sureclean ponuja brezplačno testno čiščenje, kjer se na manjši površini pokaže realen rezultat.

