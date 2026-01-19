Ali veste, kako škodljiva je ta pričeska za vaše lase?

Čop je ena tistih pričesk, ki jih naredimo skoraj brez razmisleka. Ko se nam mudi, ko želimo urejen videz ali ko si preprosto želimo, da lasje niso v napoto. Deluje preprost, praktičen in vsakdanji, a lasem hitro dolgoročno škoduje. Tesno zategnjen čop z gumico je pogosto spregledan razlog, zakaj lasje sčasoma izgubijo moč, gostoto in naravni sijaj.

Zakaj tesno zategnjen čop škoduje lasem?

Ko lase močno potegnemo nazaj in jih fiksiramo v enakem položaju, ustvarimo stalno napetost. Lasni mešički ne bi smeli biti več ur zapored pod pritiskom, še posebej ne vsak dan. Ta napetost se kopiči in sčasoma vpliva na kakovost las ter na občutljivost lasišča. Najbolj obremenjeni so lasje ob čelu, kjer so že naravno tanjši. Prav tam se pogosto najprej pojavijo znaki redčenja ali lomljenja. Ker se spremembe dogajajo postopoma, jih sprva ne opazimo, dokler razlika ne postane očitna.

Foto: Shutterstock

Kaj se v resnici dogaja z lasmi in lasiščem?

Dolgotrajno zategovanje ne vpliva le na lase, temveč tudi na lasišče. Ko je koža nenehno napeta, se lahko poruši njena prekrvavitev, kar pomeni slabšo oskrbo lasnih mešičkov s hranili. Lasje v takšnem okolju postanejo šibkejši in bolj dovzetni za izpadanje. Gumica hkrati predstavlja točko trenja. Na istem mestu lase stiska, jih obremenjuje in sčasoma poškoduje njihovo strukturo. Prav zato se pogosto lomijo na višini čopa, tudi če so sicer negovani in zdravi.

Foto: Shutterstock

Izbira gumice igra pomembno vlogo

Čopu se ni treba popolnoma odpovedati, ima pa izbira gumice veliko vlogo. Mehkejši materiali, kot so svila ali saten, so do las bistveno prijaznejši. Ne trgajo las in ne ustvarjajo dodatnega trenja. Pomembno je tudi, da gumica ne zahteva pretiranega zategovanja. Čop naj lase le zadrži na mestu, ne pa jih vleče nazaj do občutka nelagodja. Če začutite napetost ali rahlo bolečino, to ni znak urejenosti, temveč opozorilo, da so lasje preveč obremenjeni.

Foto: Shutterstock

Trening, znoj in dodatna obremenitev las

Med vadbo lasje pogosto postanejo težji zaradi znoja ali vlage. Ta dodatna teža lahko še poveča pritisk na lasne mešičke, še posebej če so lasje speti zelo tesno. Ob gibanju in ponavljajočih se sunkih se obremenitev še stopnjuje, kar lahko vodi v večje poškodbe. Pri treningu je zato smiselno izbrati pričesko, ki lase drži stran od obraza, hkrati pa jim omogoča nekaj svobode. Mehkejše gumice, nižji čopi ali sproščene kite so pogosto boljša izbira.

Foto: Shutterstock

Kako nositi čop in pri tem čim manj škodovati lasem?

Manj zategnjen čop, speljan nekoliko nižje, povzroča manj pritiska na lasišče. Prav tako pomaga, če pričesko čez dan sprostimo ali zamenjamo. Lasje in lasišče potrebujejo gibanje in počitek, ne stalne napetosti na istem mestu. Zelo pomembno je tudi, da se izogibamo spenjanju mokrih las. Takrat so lasje najbolj občutljivi in se lažje poškodujejo, tudi če tega takoj ne opazimo.

Foto: Shutterstock

Alternative za spete lase, ki so bolj nežne

Če si želimo lase umakniti z obraza, obstajajo tudi bolj nežne rešitve. Rahlo spete kite, polspete pričeske ali nizke fige omogočajo več sproščenosti in manj obremenitve za lase. Tudi sponke so lahko dobra izbira, če lase držijo nežno in brez zategovanja. Ključ je v raznolikosti.

Foto: Shutterstock

Preberite še: