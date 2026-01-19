Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
St. M.

Ponedeljek,
19. 1. 2026,
6.18

Osveženo pred

14 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,17

Natisni članek

Natisni članek
ranjeni smrtne žrtve Španija železniška nesreča železnica

Ponedeljek, 19. 1. 2026, 6.18

14 minut

V iztirjenju dveh vlakov na jugu Španije umrlo najmanj 24 ljudi, več kot 70 je ranjenih #video

Avtor:
St. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,17

V nedeljskem iztirjenju dveh hitrih vlakov je v občini Adamuz na jugu Španije blizu Córdobe umrlo najmanj 24 ljudi, je po poročanju CNN sporočila andaluzijska agencija za izredne razmere. Minister za zdravje andaluzijske regionalne vlade Antonio Sanz je lokalnim medijem povedal, da so razmere zapletene in da bi lahko bilo število smrtnih žrtev še naraslo. Povedal je tudi, da je bilo poškodovanih najmanj 73 ljudi, ki se zdravijo v šestih različnih zdravstvenih centrih.

Nesreča se je zgodila, ko je hitri vlak, ki vozi iz Malage v Madrid, iztiril na vhodu v Adamuz in prečkal sosednjo progo, po kateri je vozil drug vlak iz Madrida v Huelvo. Zaradi tega je iztiril tudi drugi vlak, je sporočil upravitelj železniške infrastrukture (Adif), javni upravljavec železniškega omrežja.

Predsednik regionalne vlade Andaluzije Juanma Moreno je povedal, da je umrlo najmanj 24 ljudi, še več kot 70 ljudi je bilo hospitaliziranih, od tega naj bi jih bilo okrog 15 v hujšem stanju.

Španski minister za promet Oscar Puente je povedal, da sta dva vagona vlaka Renfe zaradi silovitosti trčenja zdrsnila po nasipu. Dodal je, da se nesreča zdi "izredno nenavadna", saj se je vlak iztiril na ravnem odseku proge, ki je bil prenovljen maja lani.

Uraden vzrok za nesrečo še ni znan. Preiskava, v kateri naj bi ugotovili, kaj se je zgodilo, bo trajala vsaj mesec dni.

Španija, železniška nesreča | Foto: Reuters Foto: Reuters Prvi vlak, ki je iztiril, je bil Iryo 6189, ki je prevažal približno 300 ljudi, je v izjavi sporočilo podjetje za upravljanje. V podjetju Iryo so izrazili obžalovanje zaradi incidenta. Sporočili so, da so aktivirali protokole za izredne razmere in sodelujejo z oblastmi pri obvladovanju razmer.

Promet po železnici delno prekinjen

Hitri železniški promet med Madridom in Andaluzijo je prekinjen, vlaki, ki potujejo na progi Sevilla-Madrid, pa so preusmerjeni na izhodno točko, je povedal Adif.

Osebje železniškega operaterja sodeluje z reševalnimi službami in železniškimi podjetji. Komercialni promet med Madridom, Toledom, Ciudad Realom in Puertollanom deluje normalno.

Regionalna vlada Andaluzije je zaradi železniške nesreče aktivirala fazo izrednih razmer v sistemu civilne zaščite, je regionalna vlada sporočila na družbenih omrežjih.

Špansko nacionalno železniško podjetje Renfe je sporočilo, da so bile za pomoč potnikom napotene reševalne službe, žrtvam in njihovim družinam so na voljo tudi za psihološko podporo in informacijske točke.

Španski premier Pedro Sánchez je izrazil sožalje družinam in bližnjim žrtev ter dejal, da država preživlja "noč globoke bolečine". Tudi španska kraljeva družina je izrazila sožalje in dejala, da z veliko zaskrbljenostjo spremlja dogajanje.

Železnika nesreča Mehika
Novice 13 mrtvih in skoraj sto ranjenih v železniški nesreči
Kitajska, vlak
Novice Vlak na Kitajskem povozil 11 železniških delavcev
Železniška nesreča Nemčija
Novice Huda železniška nesreča: v Nemčiji se je iztiril potniški vlak #video
Novice Potniki zaradi lažnega požarnega alarma skočili z vlaka na tire. Povozil jih je drugi vlak. #video
ranjeni smrtne žrtve Španija železniška nesreča železnica
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.