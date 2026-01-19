V nedeljskem iztirjenju dveh hitrih vlakov je v občini Adamuz na jugu Španije blizu Córdobe umrlo najmanj 24 ljudi, je po poročanju CNN sporočila andaluzijska agencija za izredne razmere. Minister za zdravje andaluzijske regionalne vlade Antonio Sanz je lokalnim medijem povedal, da so razmere zapletene in da bi lahko bilo število smrtnih žrtev še naraslo. Povedal je tudi, da je bilo poškodovanih najmanj 73 ljudi, ki se zdravijo v šestih različnih zdravstvenih centrih.

Nesreča se je zgodila, ko je hitri vlak, ki vozi iz Malage v Madrid, iztiril na vhodu v Adamuz in prečkal sosednjo progo, po kateri je vozil drug vlak iz Madrida v Huelvo. Zaradi tega je iztiril tudi drugi vlak, je sporočil upravitelj železniške infrastrukture (Adif), javni upravljavec železniškega omrežja.

Predsednik regionalne vlade Andaluzije Juanma Moreno je povedal, da je umrlo najmanj 24 ljudi, še več kot 70 ljudi je bilo hospitaliziranih, od tega naj bi jih bilo okrog 15 v hujšem stanju.

Španski minister za promet Oscar Puente je povedal, da sta dva vagona vlaka Renfe zaradi silovitosti trčenja zdrsnila po nasipu. Dodal je, da se nesreča zdi "izredno nenavadna", saj se je vlak iztiril na ravnem odseku proge, ki je bil prenovljen maja lani.

Uraden vzrok za nesrečo še ni znan. Preiskava, v kateri naj bi ugotovili, kaj se je zgodilo, bo trajala vsaj mesec dni.

Foto: Reuters Prvi vlak, ki je iztiril, je bil Iryo 6189, ki je prevažal približno 300 ljudi, je v izjavi sporočilo podjetje za upravljanje. V podjetju Iryo so izrazili obžalovanje zaradi incidenta. Sporočili so, da so aktivirali protokole za izredne razmere in sodelujejo z oblastmi pri obvladovanju razmer.

Promet po železnici delno prekinjen

Hitri železniški promet med Madridom in Andaluzijo je prekinjen, vlaki, ki potujejo na progi Sevilla-Madrid, pa so preusmerjeni na izhodno točko, je povedal Adif.

Osebje železniškega operaterja sodeluje z reševalnimi službami in železniškimi podjetji. Komercialni promet med Madridom, Toledom, Ciudad Realom in Puertollanom deluje normalno.

Regionalna vlada Andaluzije je zaradi železniške nesreče aktivirala fazo izrednih razmer v sistemu civilne zaščite, je regionalna vlada sporočila na družbenih omrežjih.

Špansko nacionalno železniško podjetje Renfe je sporočilo, da so bile za pomoč potnikom napotene reševalne službe, žrtvam in njihovim družinam so na voljo tudi za psihološko podporo in informacijske točke.

Španski premier Pedro Sánchez je izrazil sožalje družinam in bližnjim žrtev ter dejal, da država preživlja "noč globoke bolečine". Tudi španska kraljeva družina je izrazila sožalje in dejala, da z veliko zaskrbljenostjo spremlja dogajanje.