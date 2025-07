Nemški mediji poročajo o hudi železniški nesreči, ki se je nekaj po 18. uri zgodila v okrožju Biberach na jugovzhodu Nemčije in je terjala več smrtnih žrtev. Do iztirjenja regionalnega vlaka je prišlo po hudi nevihti, ki je prizadela to območje, na kraju nesreče pa so številni reševalci in zvezna policija Stuttgarta. Po poročanju portala Bild, ki se sklicuje na tamkajšnjo policijo, so v nesreči umrli štirje ljudje, še več pa je huje poškodovanih.