Hrvaški mediji poročajo o nesreči, ki se je danes zgodila v Narodnem parku Plitviška jezera. Turistični vlak, ki obiskovalce prevaža po parku, je zletel s ceste in trčil v drevo, pri tem pa se je lažje poškodovalo šest ljudi.

Na srečo nihče od poškodovanih ni bil huje poškodovan, so pa zaradi lažjih poškodb poiskali zdravniško pomoč.

Kot so sporočili s tamkajšnje policije, so prijavo prejeli okoli 14.20 in dodali, da preiskava še poteka. Iz narodnega parka se glede nesreče še niso oglasili.

