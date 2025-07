Voznica zbila policista na motorju

V Kostelu se je v četrtek okoli 13. ure zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznica osebnega vozila in policist kot voznik službenega motorja policije. Po do zdaj znanih podatkih se je policist na motorju hudo poškodoval in so ga s helikopterjem odpeljali v ljubljanski klinični center, njegovo življenje pa ni ogroženo.