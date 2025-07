V stanovanju bloka za Bežigradom je danes okoli 15.30 ure zagorelo. Na kraju je bilo več gasilcev, ki so požar hitro pogasili, prisotni so bili tudi reševalci in policija. Po do sedaj znanih podatkih v dogodku ni bil nihče poškodovan, šestim osebam pa so nudili zdravniško pomoč zaradi vdihavanja dima, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Zagorelo je v stanovanju v osmem nadstropju stavbe Situla na Vilharjevi ulici v Ljubljani. Prijavo požara so prejeli ob 15.27. Na kraj dogodka so poslali pet gasilskih vozil, gasilci so požar hitro pogasili, so pojasnili na Gasilski brigadi Ljubljana.

Med osebami, ki so potrebovale zdravniško pomoč, je bilo pet policistov ter oseba, ki opravlja varovanje objekta. Dva policista in oseba, ki opravlja varovanje objekta, so bili zaradi izpostavljenosti dimu odpeljani na nadaljnje zdravljenje v Univerzitetni klinični center Ljubljana.

Med intervencijo so evakuirali več stanovalcev. Na kraju dogodka je še nekaj gasilskih vozil, ki zračijo prostore in izvajajo meritve strupenih plinov zaradi požara.

Po navedbah Policijske uprave Ljubljana so policisti zavarovali kraj dogodka, v nadaljevanju bodo opravili ogled požara. Vzrok za nastanek požara še ni znan in je predmet nadaljnje kriminalistične in forenzične preiskave.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah dogodka, o vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo, so dodali na policiji.