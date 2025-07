Znan vzrok požara na Braču: krivi so turisti

Ogromen požar, ki je v noči na petek izbruhnil na Bolu na Braču, so povzročili trije švedski turisti, ki so si pripravili žar, poroča 24sata. V požaru je zgorelo okoli 42 hektarjev borovega gozda in rastlinja, požarišče pa je tudi danes ponoči nadziralo 20 gasilcev z osmimi gasilskimi vozili.