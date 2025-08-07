Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
St. M.

Četrtek,
7. 8. 2025,
11.30

Požar, kakršnega v Franciji ne pomnijo

požar, Francija | Ogenj pustoši po Franciji, o več požarih pa poročajo tudi iz Španije in Portugalske. Državi je zajel hud vročinski val s temperaturami nad 40 stopinj Celzija. | Foto Reuters

Ogenj pustoši po Franciji, o več požarih pa poročajo tudi iz Španije in Portugalske. Državi je zajel hud vročinski val s temperaturami nad 40 stopinj Celzija.

Foto: Reuters

Več kot dva tisoč gasilcev se bori z obsežnim požarom, ki divja v pokrajini Aude na jugozahodu Francije. Gre za požar, kakršnega v državi ne pomnijo v zadnjih 80 letih. Do zdaj je zgorelo več kot 15 tisoč hektarjev, en človek je v sredo umrl, 13 ljudi je ranjenih.

O smrtni žrtvi, starejši ženski, poročajo iz vasi Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, ki je 30 kilometrov oddaljena od mesta Perpignan. Najmanj en človek je pogrešan, en človek je zaradi hudih opeklin v kritičnem stanju. Med 13 poškodovanimi je devet gasilcev, po pisanju RTV Slovenije poroča Deutsche Welle.

Več kot dva tisoč gasilcev se bori z ognjem, pri tem jim pomaga 90 letal in 40 helikopterjev. Brez elektrike je okoli 2.500 ljudi.

požar, Francija | Foto: Reuters Foto: Reuters

Ljudje zapuščajo območje

O najtežjih razmerah poročajo iz pokrajine Aude ob meji s Španijo, kjer gorijo tako gozdovi kot tudi vasi. Po poročanju medijev naj bi zgorelo že najmanj 25 hiš. Mnogi domačini in turisti zapuščajo območje, zaprte so tudi številne ceste.

Katastrofo nepredstavljivih razsežnosti francoski premier Francois Bayrou pripisuje globalnemu segrevanju in hudi suši. Znanstveniki opozarjajo, da so poletja v Sredozemlju vse bolj vroča in sušna, kar povečuje tveganje za požare, še več, nevarnost se iz poletnih širi tudi na druge mesece v letu. Hkrati se širijo tudi ogrožena območja, tveganje narašča proti jugozahodu, osrednjemu delu in severu Francije.

požar, Francija | Foto: Reuters Foto: Reuters požar, Francija | Foto: Reuters Foto: Reuters Največji požar v zadnjih 80 letih

Do zdaj je zgorelo okoli 15 tisoč hektarjev, kar je površina, ki je v Franciji pogorela skupaj v zadnjih letih.

Ogenj se izjemno hitro širi, pripovedujejo očividci, po podatkih gasilcev naj bi se požar širil s hitrostjo 5,5 kilometra na uro.

Na območju vlada strah pred spremembo smeri vetra v naslednjih dneh, kar bi dodatno otežilo gašenje požara. 

O več požarih poročajo tudi iz Španije in Portugalske. Državi je zajel hud vročinski val s temperaturami nad 40 stopinj Celzija, ki naj bi se nadaljeval še naslednji teden.

požar, Francija | Foto: Reuters Foto: Reuters

