Telekom Slovenije je uspešno zaključil enega najzahtevnejših tehnoloških projektov desetletja in se z vzpostavitvijo najsodobnejšega jedrnega mobilnega omrežja uvrstil v sam evropski vrh. Nova platforma omogoča polno uvedbo samostojnega 5G-omrežja (5G Standalone), napredno virtualizacijo z rezinjenjem omrežja ter še hitrejši in odzivnejši mobilni širokopasovni dostop. Ob tem se zaključuje tudi modernizacija radijskega dela 5G-omrežja, ki bo še v tem mesecu pokrivalo kar 99 odstotkov prebivalstva Slovenije.

V začetku decembra je Telekom Slovenije izvedel tehnično izjemno kompleksen prenos vseh centralnih podatkovnih baz na novo, na lokalnih oblačnih tehnologijah temelječo platformo. Postopek, ki je potekal praktično brez prekinitve delovanja, postavlja tudi temelje za dolgoročni razvoj suverenega oblaka v Sloveniji, so sporočili iz podjetja.

"Z vzpostavitvijo najsodobnejšega jedrnega omrežja odpiramo vrata v novo dobo povezljivosti, ki presega zgolj hitrejši internet," poudarja Vesna Prodnik, članica uprave Telekoma Slovenije. "Ustvarjamo platformo za industrijo, pametna mesta ter napredne rešitve v zdravstvu in energetiki. Naš cilj je inteligentno omrežje, ki se prilagaja potrebam uporabnika in je dostopno vsem."

Ključne prednosti novega 5G SA omrežja

Nadgrajena platforma omogoča uvajanje najnovejše generacije 5G, ki prinaša več tehnoloških prebojev:

Rezinjenje omrežja (network slicing): ustvarjanje virtualnih omrežij za posamezne panoge z zagotovljeno pasovno širino in nizkimi zakasnitvami, neodvisno od preostalega prometa.

Fiksni brezžični dostop (FWA) nove generacije: mobilni internet postaja primerljiva alternativa optičnim povezavam, zlasti na območjih, kjer gradnja optike ni smiselna.

Višje hitrosti in podpora novim verzijam 5G-standarda.

VoNR (Voice over New Radio): govorni klici potekajo neposredno prek 5G brez preklopa na 4G.

Kakovost omrežja potrjujejo tudi redne neodvisne meritve, številne nagrade Speedtest pa Telekomu Slovenije že več let zapored priznavajo status najhitrejšega in najboljšega mobilnega omrežja v državi.

Prenova, ki je potekala "med letom letala"

Tehnološko zahtevnost projekta slikovito oriše Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture: "Prenova jedra omrežja je operacija, ki spominja na menjavo motorjev letala med letom – brez da bi potniki to sploh opazili. Selitev na nov, geografsko redundanten sistem smo izvedli v dveh nočeh, ob sodelovanju več kot 70 strokovnjakov."

Nadgrajeno omrežje zagotavlja najvišjo stopnjo kibernetske varnosti ter kapacitete za hitro rast podatkovnega prometa. Že dan po nadgradnji je omrežje Telekoma Slovenije preneslo rekordne količine uporabniškega prometa.

Telekom Slovenije – hrbtenica slovenske digitalne družbe

Telekom Slovenije ostaja eden ključnih nosilcev digitalizacije države, z več kot milijonom uporabnikov mobilnih storitev ter več kot 200 tisoč naročnikov širokopasovnih in TV-storitev. Podjetje ima 28,6-odstotni tržni delež pri širokopasovnih priključkih in 36,5-odstotnega pri mobilni telefoniji (AKOS, Q2 2025).

V zadnjem desetletju je v razvoj fiksnih in mobilnih omrežij vložil več kot 680 milijonov evrov, njegovo optično omrežje pa že dosega več kot pol milijona gospodinjstev. Uporabniki ga ocenjujejo kot najboljše v Sloveniji, kar potrjujejo tudi raziskava Brand Track (2024) in nagrada Best Buy Award 2025/2026 za optični internet.