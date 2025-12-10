Presenetila ga je 1.100-odstotna podražitev omrežnine

Obiskali smo Antona iz Gorenjske, ki je pred tremi leti postavil sončno elektrarno, lani pa jo nadgradil še s hranilnikom. Danes lahko brez pretiravanja reče, da z elektriko praktično nima stroškov. Čeprav doma uporablja toplotno črpalko, klimatsko napravo, indukcijsko kuhalno ploščo in sušilni stroj, letno ob oddanih viških energije v omrežje ne pride do primanjkljaja , zaradi katerega bi iz omrežja potreboval dodatno elektriko. Letni prihranek se ob še dodatnem prihranku pri ogrevanju približa že trem tisočakom. Kako mu to uspe, zakaj je izbral NGEN in kako mu pri tem pomaga pametno omrežje SG Connect, razkrivamo v nadaljevanju.

Foto: Jan Lukanović

Zakaj se je odločil za sončno elektrarno?

Ko je Anton razmišljal o prenovi ogrevanja v domu, je bila njegova prva želja jasna: prehod na zelen, okolju prijazen vir energije. Dolga leta je dom ogreval na plinsko peč, ki mu nikoli ni bila povsem blizu, predvsem zaradi negativnega vpliva na zrak v okolici. Z ženo sta si želela rešitev, ki bo čistejša in prijaznejša tako za njun dom kot za naravo, še posebej zaradi vnukov, ki se tudi v zimskem času radi zadržujejo zunaj.

Foto: Jan Lukanović

Menjava plinske peči s toplotno črpalko bi seveda pomenila višje stroške elektrike, če se ne bi Anton hkrati odločil še za sončno elektrarno, ki jo je videl tudi kot priložnost za investicijo, s katero bo dolgoročno umiril stroške in se izognil nadaljnjim nihanjem cen elektrike.

Kot pravi danes: "Elektrika je praktično zastonj, razen seveda investicije." Dosegel je vse, kar je želel: čistejšo oskrbo, stabilnost in zagotovilo energetske varnosti. Ko potegne črto, se je odločitev izkazala za najboljšo mogočo tako z okoljskega kot s finančnega vidika.

Kaj pa požar, veter, udar strele?

Tako kot mnoge so tudi Antona na začetku skrbela predvsem vprašanja varnosti, na primer kaj se zgodi ob nevihti, močnem vetru ali morebitnem udaru strele. A dvomi ga niso odvrnili od odločitve. Kot strojnik po izobrazbi se zaveda, kako delujejo tehnični sistemi, in dobro razume, kako pomembno je, da je oprema pravilno načrtovana, izvedena in zaščitena. Zato se je odločil, da bo zaupal stroki.

Foto: Jan Lukanović

Ko je dobil strokovno pojasnjene odgovore in je videl, da so vsi varnostni elementi in zaščite izvedeni skladno s standardi, so njegove skrbi hitro izginile. Ostalo je predvsem zaupanje v to, da bo sistem deloval tako, kot mora: varno, zanesljivo in brez nepotrebnih zapletov.

Presenetila ga je 1.100-odstotna podražitev omrežnine

Ko je Anton pred tremi leti postavil sončno elektrarno, je ujel še staro shemo netmeteringa, ki jo je zagotavljala država in je uporabnikom omogočala, da so na letni ravni poravnali razliko med viški elektrike, oddanimi v omrežje, in kasneje porabljeno elektriko iz omrežja. Takrat se mu je zdelo, da ima svoj energetski sistem lepo urejen, saj je proizvodnja pokrivala porabo, stroški so bili nizki, sistem pa enostaven za uporabo.

A nato je prišel trenutek, ki ga sam opiše kot hladen tuš: nova pravila glede omrežnine so to čez noč občutno povečala. Po njegovih besedah se je zaradi spremembe obračuna cena omrežnine v njegovem domu dvignila za približno 1.100 odstotkov, kar pomeni med 500 in 600 evrov dodatnih stroškov na letni ravni. To je bil trenutek, ko je moral poiskati rešitev, saj prvotni sistem ni več zagotavljal finančne predvidljivosti, ki si jo je želel.

Foto: Jan Lukanović

Zato se je odločil za nadgradnjo s hranilnikom. Pri NGEN takšno nadgradnjo ponujajo vsem uporabnikom, tudi tistim, ki že imajo tako sončno elektrarno kot tudi star sistem netmeteringa, ne glede na izbranega ponudnika sončne elektrarne. Antonu je hranilnik omogočil tisto, česar prej sistem samo s sončno elektrarno ni mogel, in sicer rezanje konic porabe, ki so najmočneje vplivale na znesek nove omrežnine. Pametno omrežje SG Connect podjetja NGEN, namreč samodejno spremlja porabo elektrike in ob tem prepozna, ali gospodinjstvo preseže dogovorjeno moč. Takrat samodejno preklopi na energijo iz baterije, zato poraba v omrežju ostane znotraj omejitve in strošek ne naraste.

Danes pravi, da mu je prav hranilnik prinesel tisto stabilnost, ki jo je z netmeteringom poznal nekoč, le da tokrat brez odvisnosti od državnih pravil ali shem. Samooskrbni sistem namreč deluje čisto samodejno, usklajen s potrebami doma in optimiziran prek pametnega omrežja SG Connect.

Za nadgradnjo obstoječe sončne elektrarne s hranilnikom ter optimizacijo s pametnim Omrežjem SG Connect podjetja NGEN se lahko odločite tudi, če ste obstoječo sončno elektrarno kupili od drugega ponudnika. Foto: Jan Lukanović

SG Connect: pametno upravljanje proizvodnje in porabe elektrike

Pametno omrežje SG Connect omogoča, da samooskrbni sistem resnično deluje samodejno. Uporabniki lahko elektrarno in hranilnik uporabljajo brez zapletenih nastavitev, saj je aplikacija pregledna in enostavna tudi za nekoga, ki ni vsak dan v stiku s tehnologijo. Po želji lahko spremljate, koliko energije proizvedete ali porabite, a sistem tudi brez vaših vpogledov deluje sam, tiho in zanesljivo.

Anton je zadovoljen, da je v podjetju NGEN vedno na voljo tehnično podkovano osebje, ki lahko odgovori na vsa vprašanja, kar mu vliva še več zaupanja. Spoznal je, da ti kot stranki podjetja NGEN ni treba biti energetski strokovnjak, saj inteligentni sistem in ekipa NGEN opravita vse delo namesto vas.

Foto: Jan Lukanović

V podjetju NGEN so Antonu nastavili rezanje konic, ki vplivajo na višino omrežnine. Pred kratkim pa so mu za zimsko obdobje, ko je manj sonca, nastavili tudi nočno polnjenje baterije med polnočjo in drugo uro zjutraj, kar pomeni, da je baterija vedno dovolj polna, da lahko čez dan zagotavlja rezanje konic, ko je poraba v gospodinjstvu višja, na primer, ko se zjutraj vklopijo toplotna črpalka in grelci za odtaljevanje zunanje enote. To pomeni nižje konice, nižje stroške in predvsem manj obremenitev za uporabnika.

V podjetju NGEN pa že razvijajo naslednji korak na poti k trajnosti. To je SG Brain , lastna umetna inteligenca, ki bo upravljanje energije v celoti avtomatizirala. Uporabnikom bo analizirala cene elektrike, vreme, proizvodnjo in navade porabe ter v ozadju optimizirala delovanje sistema. Brez vsakodnevnega ukvarjanja, vse z enim ciljem: čim nižji stroški in popolnoma prilagojeno delovanje doma proizvedene in porabljene energije.

Prihranki pri elektriki in ogrevanju: do tri tisoč evrov na leto

Anton danes skupaj z ženo živi z energijskim sistemom, pri katerem je neto poraba iz omrežja skozi vse leto praktično nična. To pomeni, da v njegovem gospodinjstvu kljub uporabi toplotne črpalke, klimatske naprave, sušilnega stroja in indukcijske plošče vse potrebe pokrije kombinacija sončne elektrarne in hranilnika. Zaradi tega se mu je strošek elektrike zmanjšal do te mere, da lahko prihranek opiše kot "približno tri tisoč evrov na leto", kar vključuje tako prihranek pri porabi elektrike, kot tudi prihranek pri ogrevanju (prehod iz plinske peči na toplotno črpalko) ter prihranek pri omrežnini.

Foto: Jan Lukanović

Dodatna prednost? Ni mu treba razmišljati, kdaj se vklopi toplotna črpalka in ali bo sušilni stroj povzročil previsok odjem. Pametno omrežje SG Connect namreč poskrbi, da so najzahtevnejši trenutki dneva pokriti z energijo iz hranilnika, ne iz omrežja.