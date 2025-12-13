Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R., STA

Sobota,
13. 12. 2025,
8.46

Hrvatske autoceste načrtujejo postavitev sončnih elektrarn

Kot so še navedli v podjetju, bi lahko letna proizvodnja električne energije na teh lokacijah znašala približno 6,3, 3,8, 1,3 in eno gigavatno uro, odvisno od lokacije.

Kot so še navedli v podjetju, bi lahko letna proizvodnja električne energije na teh lokacijah znašala približno 6,3, 3,8, 1,3 in eno gigavatno uro, odvisno od lokacije.

Foto: HAK/posnetek zaslona

Hrvatske avtoceste (HAC) načrtujejo postavitev sončnih elektrarn in lastno proizvodnjo električne energije. Če bodo analize pokazale upravičenost naložbe, bodo sončne elektrarne postavili na štirih avtocestnih postajališčih, so pojasnili v podjetju za hrvaški Poslovni dnevnik.

Hac s postavitvijo sončnih elektrarn želi zmanjšati stroške energije, povečati energetsko neodvisnost in posodobiti cestno infrastrukturo.

Za izdelavo idejnih rešitev sončnih elektrarn so v podjetju prek javnega razpisa izbrali zagrebško družbo ETS FARAGO. Po izdelavi idejnih rešitev bo Hac med drugim prejel tudi analizo ekonomske upravičenosti gradnje sončnih elektrarn in finančno analizo, šele na podlagi tega pa bodo sprejeli odločitev o začetku postopka javnega naročila za njihovo postavitev.

"Če bodo analize pokazale upravičenost naložbe, se pričakuje, da bi se gradnja sončnih elektrarn lahko izvedla v letu 2027," je za Poslovni dnevnik povedala predstavnica za odnose z javnostmi v Hacu Kata Kuprešak.

Sončne elektrarne bi Hac postavil na lokacijah počivališč Zagreb (Plitvice) in Rastovica ter na avtocestnih vozliščih Sredanci in Ivanja Reka. 

