V Dubrovniku v morju našli truplo

V Dubrovniku so danes v morju približno 200 metrov od obale našli truplo moškega, ki so ga med fotografiranjem s skale ob vznožju dubrovniškega obzidja odnesli visoki valovi. Kot so potrdili pristojni, gre za državljana Bosne in Hercegovine.

Po poročanju lokalnih medijev naj bi se moški želel fotografirati z družino na skalah plaže Buža pod mestnim obzidjem, ko so ga v morje odnesli visoki valovi.

Kapitan dubrovniške luške uprave Mato Kekez je potrdil, da so njegovo truplo našli v morju, a ga zaradi izjemno zahtevnih vremenskih razmer še niso uspeli izvleči.

"Čoln pristaniške uprave, trije pomorski mejni policisti, dva gasilca in potapljač so bili na položaju pred zalivom Pile, vendar je bilo vreme zelo slabo, zato smo poskus, da bi truplo potegnili iz morja, opustili. Poskusili smo večkrat, vendar nam razmere na morju tega niso dopuščale," je dejal.