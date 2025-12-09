Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Osumljenega za strelski napad v Medžimurju predali hrvaškim policistom

Medžimurje, pripor, osumljenec | Osumljenec je že v varaždinskem zaporu, kjer čaka v priporu.

Osumljenec je že v varaždinskem zaporu, kjer čaka v priporu.

Murskosoboški policisti so danes dopoldne na mejnem prehodu Petišovci–Mursko Središće hrvaškim kolegom predali 40-letnega moškega, ki naj bi v strelskem napadu v Medžimurju ubil eno žensko in eno hudo poškodoval, so za STA potrdili na Policijski upravi Murska Sobota. Postopek predaje je potekal ob izjemno strogih varnostnih ukrepih.

Kot poroča spletna stran Hrvaške televizije (HRT), so bili ob predaji ob 10. uri na terenu pripadniki specialne policijske enote, ob tem so za nadzor uporabili tudi drone, postopek pa je spremljalo najmanj deset policijskih vozil.

Takoj po predaji so hrvaški policisti osumljenega prepeljali v varaždinski zapor, saj je preiskovalna sodnica zanj odredila pripor. Dobil je odvetnika po službeni dolžnosti, na odločitev o izročitvi pa se ni pritožil, še poroča HRT.

Ustrelil svojo zunajzakonsko partnerico in njeno sestro

Moški je osumljen, da je v Murskem Središću ob slovensko-hrvaški meji v četrtek zvečer ustrelil dve ženski – svojo zunajzakonsko partnerico in njeno sestro. Zadnja je pozneje umrla. Incident se je zgodil v predelu mesta s pretežno romskim prebivalstvom. V Murskem Središću je danes, ko bodo pokopali žrtev napada, razglašen dan žalovanja.

Osumljenca so sicer slovenski policisti iskali v sodelovanju s hrvaškimi varnostnimi organi. Že v petek zjutraj so ob cesti Srednja Bistrica–Razkrižje izsledili njegovo opuščeno vozilo, ki so ga nato prepeljali na območje Policijske uprave Čakovec. Na podlagi klica občana so ga v soboto izsledili in prijeli.

