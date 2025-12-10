Hrvati sklenili ogromen orožarski posel

Nemški kancler Friedrich Merz je danes v Berlinu gostil hrvaškega premierja Andreja Plenkovića, s katerim sta se strinjala, da se Evropa trenutno sooča z izzivi, kakršnih že dolgo ni bilo, poročajo hrvaški mediji. V ospredju njunega srečanja je bil podpis pogodbe o nakupu 44 tankov leopard 2A8 v vrednosti okoli 1,3 milijarde evrov.

"Krepimo naše oborožene sile kot zavezniki v Natu ter jih s temi sistemi povezujemo še učinkoviteje in brez ovir. To še nikoli ni bilo tako pomembno kot danes," je nemški kancler Friedrich Merz povedal po srečanju s hrvaškim premierjem Andrejem Plenkovićem in podpisu pogodbe o nakupu tankov, poroča hrvaška javna radiotelevizija HRT.

Plenković se je medtem zahvalil nemškemu kanclerju za povabilo, Nemčiji pa, ker kot velika članica Evropske unije skrbi za interese manjših držav.

Tanki vredni več kot milijardo evrov

Nemški tanki leopard trenutno veljajo za ene najboljših na tržišču. Hrvaška jih namerava kupiti kar 44. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Dogovor o nakupu 44 nemških tankov leopard 2A8 je s predstavniki nemške vlade v Berlinu podpisal hrvaški minister za obrambo Ivan Anušić.

Vrednost nakupa po navedbah hrvaškega ministrstva za obrambo znaša nekaj več kot 1,48 milijarde evrov. Večina sredstev, in sicer 1,14 milijarde evrov, bo zagotovljena v okviru evropskega instrumenta SAFE, preostali znesek pa bo Hrvaška financirala iz državnega proračuna do leta 2030. Dobava tankov je predvidena med letoma 2028 in 2030.

Ob tem bo Nemčija nakazala 144,8 milijona evrov kompenzacije za vojaško opremo, ki jo je Hrvaška lani predala Ukrajini, celoten znesek kompenzacije pa bo namenjen nabavi tankov.

Francoske havbice in češki terenski tovornjaki

Plenković se je v začetku tedna mudil tudi v Franciji, kjer sta državi sklenili več sporazumov s področja obrambe, podpisali pa so tudi pogodbo o nakupu 18 havbic caesar s pripadajočo opremo za hrvaško vojsko v vrednosti 328 milijonov evrov.

Hrvaška poleg nakupa havbic in leopardov načrtuje tudi nabavo 420 čeških terenskih tovornjakov tatra, sporazum pa so predstavniki hrvaške vlade podpisali oktobra v Pragi. Vrednost naložbe znaša 212 milijonov evrov, opremljanje pa bo potekalo med letoma 2026 in 2030.

Skupna vrednost vseh teh naložb je 2,18 milijarde evrov, nemška kompenzacija pa po navedbah hrvaškega ministrstva za obrambo znižuje skupni neto strošek celotne naložbe na približno 2,04 milijarde evrov.

Hrvaška ves čas povečuje izdatke za obrambo. Do leta 2027 jih namerava povečati na 2,5 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP), do leta 2030 pa na tri odstotke BDP.