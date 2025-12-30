V mestu Gelsenkirchen na zahodu Nemčije so neznanci iz 3200 sefov v trezorju banke ukradli za okoli 30 milijonov evrov gotovine in dragocenosti, danes poroča nemška tiskovna agencija DPA, ki se sklicuje na preiskovalce in varnostne vire. Po navedbah virov bi bil to lahko eden največjih tovrstnih bančnih ropov v sodobni nemški zgodovini.

V ropu, ki so ga odkrili v ponedeljek zgodaj zjutraj po sprožitvi požarnega alarma, je prizadetih več kot 2500 strank banke. Storilci, ki so po navedbah policije v trezor vdrli z velikim svedrom, so še vedno na prostosti. V sefih so stranke hranile denar, zlato, nakit in druge dragocenosti, je še sporočila policija.

Pred banko se je danes zbralo okoli 200 zaskrbljenih strank, ki so želele pridobiti informacije o svojih dragocenostih. Nekateri so poskušali nasilno vdreti v banko, zaradi česar je policija odredila njeno zaprtje.

Foto: Profimedia