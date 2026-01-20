Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

St. M.

Torek, 20. 1. 2026, 7.33

28 minut

Razkrili vzrok nesreče. Število smrtnih žrtev v Španiji narašča, številni so pogrešani.

Avtor:
St. M.

trčenje vlakov, Španija | Kot poroča španski časopis El País, ni jasno, ali je bila napaka na spoju na tirnicah vzrok ali posledica nesreče. | Foto Reuters

Kot poroča španski časopis El País, ni jasno, ali je bila napaka na spoju na tirnicah vzrok ali posledica nesreče.

Foto: Reuters

V trčenju dveh hitrih vlakov v Adamuzu blizu Cordobe v Španiji je umrlo najmanj 40 ljudi, več kot 150 pa je bilo ranjenih. Vir iz regionalne vlade je za špansko radiotelevizijo RTVE povedal, da je 37 ljudi še vedno pogrešanih.

Preiskovalci so na kraju nesreče našli okvarjen spoj na tirnicah, zaradi česar se je vrzel med odseki tirnic širila, ko so vlaki vozili po njih. Dodajajo, da je spoj ključni vzrok za iztirjenje vlaka, je poročal Reuters, ki se sklicuje na vir, seznanjen s prvimi ugotovitvami preiskave.

Vendar španski časopis El País poroča, da ni jasno, ali je bila napaka vzrok ali posledica nesreče.

Nesreča se je zgodila v nedeljo okoli 19.40, ko so zadnji trije vagoni vlaka Iryo, ki je prevažal 317 potnikov na progi Málaga–Madrid, iztirili na vhodnih postajah v Adamuz.

Vagoni so prečkali sosednji tir, kjer je v tistem trenutku v nasprotni smeri s hitrostjo okoli 200 kilometrov na uro vozil vlak Renfe iz Madrida proti Huelvi, zaradi česar se je iztiril.

Španski premier Pedro Sanchez je v državi razglasil tridnevno žalovanje. 

Špansko omrežje hitrih železnic je drugo največje na svetu, takoj za Kitajsko, in povezuje več kot 50 mest po vsej državi.

