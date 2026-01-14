Sreda, 14. 1. 2026, 13.23
27 minut
V Murski Soboti zastrupitev štirih oseb z ogljikovim monoksidom
Ponoči so se vsi štirje člani družine v Murski Soboti zastrupili z ogljikovim monoksidom zaradi nepopolnega izgorevanja plina v peči. Odpeljali so jih v murskosoboško splošno bolnišnico, kjer so ugotovili, da so poškodovani.
Policijo so o zastrupitvi obvestili ob 1.45, trenutno pa nadaljujejo zbiranje obvestil.
Zadevo bodo zaključili s poročilom, ki ga bodo posredovali Okrožnemu državnemu tožilstvu v Murski Soboti, so še sporočili s policije.