Avtor:
Na. R.

Sreda,
14. 1. 2026,
13.23

Osveženo pred

27 minut

Sreda, 14. 1. 2026, 13.23

27 minut

V Murski Soboti zastrupitev štirih oseb z ogljikovim monoksidom

Avtor:
Na. R.

Zastrupitev s plinom | Tuja krivda je izključena, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota. | Foto Shutterstock

Tuja krivda je izključena, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.

Foto: Shutterstock

Ponoči so se vsi štirje člani družine v Murski Soboti zastrupili z ogljikovim monoksidom zaradi nepopolnega izgorevanja plina v peči. Odpeljali so jih v murskosoboško splošno bolnišnico, kjer so ugotovili, da so poškodovani.

Policijo so o zastrupitvi obvestili ob 1.45, trenutno pa nadaljujejo zbiranje obvestil.

Zadevo bodo zaključili s poročilom, ki ga bodo posredovali Okrožnemu državnemu tožilstvu v Murski Soboti, so še sporočili s policije.

