Sodišče v Južni Koreji je danes nekdanjega predsednika države Jun Suk Jeola obsodilo na pet let zapora zaradi oviranja pravosodja in drugih kaznivih dejanj, povezanih z njegovo razglasitvijo vojnega stanja decembra 2024. Gre za prvo v vrsti razsodb za Juna, ki mu grozi tudi smrtna kazen, če bo spoznan za krivega upora.

Po besedah sodnika Baek Dae Hjuna je nekdanji predsednik oviral sodni postopek, ko je preiskovalcem preprečil, da bi ga pridržali. Prav tako je bil spoznan za krivega izključevanja članov kabineta s sestanka, na katerem so razpravljali o vojnem stanju. "Čeprav je imel kot predsednik dolžnost spoštovati ustavo in upoštevati vladavino prava, je obtoženec namesto tega pokazal odnos, ki ni upošteval /.../ ustave," je dejal Baek. Dodal je, da Jun zaradi pomanjkanja dokazov ni kriv ponarejanja uradnih dokumentov.

Vztrajal je, da ni kršil zakonodaje

Tožilstvo je sicer zahtevalo desetletno zaporno kazen, medtem ko je Jun vztrajal, da ni kršil zakonodaje. Nekdanji predsednik ima zdaj sedem dni časa, da se na obsodbo pritoži, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Jun je Južno Korejo pahnil v politično krizo, ko je decembra 2024 neuspešno poskušal uvesti vojno stanje v državi. Januarja lani so ga tamkajšnji organi pregona pridržali. Sodijo mu zaradi upora in drugih kaznivih dejanj, povezanih s poskusom razglasitve vojnega stanja.

Tožilstvo v Seulu je v torek Juna obtožilo vodenja upora s ciljem diktature in dolgoročnega vladanja. Navedlo je, da v primeru ne prepoznajo olajševalnih okoliščin zanj in da pozivajo k izreku smrtne kazni. A tudi če bi sodišče Juna spoznalo za krivega in ga obsodilo na smrt, po poročanju AFP ni verjetno, da bi kazen tudi izvršili, saj ima Južna Koreja od leta 1997 neuraden moratorij na usmrtitve.