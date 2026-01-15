Je vaša mačka predebela?

Debelost pri mačkah postaja vse pogostejši pojav in čeprav se nam lahko zdi, da je nekoliko bolj okrogla mačka prikupna, gre v resnici za resno zdravstveno stanje, ki lahko močno vpliva na njeno počutje, gibanje in življenjsko dobo. Prekomerna telesna teža namreč lahko povzroči obremenitev organov in sklepov ter poveča tveganje za bolezni, zato je pomembno pravočasno prepoznati težavo.

Zakaj se zgodi debelost pri mačkah?

Debelost pri mačkah se najpogosteje zgodi zaradi neravnovesja med vnosom in porabo energije. Preobilni obroki, neomejen dostop do hrane, preveč priboljškov in premalo gibanja so glavni dejavniki, ki vodijo v pridobivanje telesne teže. Posebej nagnjene k debelosti so sterilizirane in kastrirane mačke, starejše mačke ter tiste, ki živijo izključno v notranjih prostorih in imajo omejene možnosti za gibanje.

Pravočasno prepoznajte težavo in poiščite nasvet

Lastniki pogosto težko presodimo, ali ima naša mačka prekomerno težo, saj se spremembe pojavljajo postopoma. Eden izmed prvih znakov je, da reber ne morete več otipati brez močnejšega pritiska. Opazite lahko, da se mačka težje neguje, njen trebuh pa se vleče po tleh.

Kako se hujšanja lotiti pravilno?

Ob sumu, da ima vaša mačka prekomerno težo, je prvi korak posvet z veterinarjem ali strokovnim svetovalcem, ki lahko oceni njeno telesno kondicijo in določi primerno ciljno težo.

Prilagoditev prehrane

Hujšanja se lotite postopno. Mačka mora prejemati kakovostno, uravnoteženo hrano z nižjo kalorično vrednostjo, ki ji kljub manjšemu vnosu zagotavlja občutek sitosti. Na trgu je na voljo širok izbor dietne suhe mačje hrane, posebej prilagojene mačkam s prekomerno težo.

Za mačke, ki morajo izgubiti le nekaj kilogramov ali težo zgolj vzdrževati, so primerne tudi formule za sterilizirane in kastrirane mačke. Pri izrazitejših težavah pa se priporoča veterinarska dietna hrana, kjer je prehrana prilagojena tudi posebnim zdravstvenim stanjem.

Omejena količina priboljškov

Pomemben del hujšanja je tudi nadzor nad priboljški. Ti naj bodo omejeni ali nadomeščeni z manj kaloričnimi alternativami, pri čemer je pomembno, da jih vključite v dnevni energijski vnos.

Spodbujanje gibanja in aktivnosti

Tudi pri mačkah ima redna igra ključno vlogo pri porabi energije in ohranjanju mišične mase. Kratke, a pogoste igre z interaktivnimi igračami, plezalniki in miselnimi izzivi pomagajo povečati dnevno aktivnost mačke in hkrati izboljšujejo njeno počutje.

Zdrava mačka je srečna mačka

Z ustreznim pristopom, potrpežljivostjo in podporo strokovnjakov lahko mački omogočimo boljše počutje, več energije in dolgoročno bolj zdravo življenje.

Če sumite, da ima vaša mačka prekomerno težo, je obisk specializirane trgovine, kot je Mr.Pet, in pogovor s strokovno usposobljenim svetovalcem odličen začetek. Kombinacija prilagojene prehrane, ustreznih napotkov in osebnega pristopa so ključni koraki na poti do cilja.



