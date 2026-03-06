To so najhujše kombinacije znaka in podznaka v horoskopu

Ob astroloških opisih osebnostnih lastnosti mnogi rečejo: "To zame ne velja". A treba je vedeti, da na osebnost močno vpliva tudi podznak, v katerem je človek rojen. Katere pa so najbolj naporne kombinacije znaka in podznaka horoskopa? Tako pravijo astrologi.

Škorpijon s podznakom v raku

Ta kombinacija je recept za čustveni cunami. Škorpijoni so že sami po sebi globoki, intenzivni in obsesivni, podznak raka pa jim da še dodatni sloj občutljivosti in navezanosti. Rezultat je oseba, ki si vse zapomni, ničesar ne pozabi in le redko oprosti. Ima močna, spremenljiva in pogosto skrita čustva, ko pa ta planejo na površje, je drama zagotovljena. To so osebe, ki so lahko neverjetno skrbne, a tudi čustveno izčrpavajoče – tako zase kot za druge.

Devica s podznakom v kozorogu

To so perfekcionisti na kvadrat. Device analizirajo, kozorogi kontrolirajo, v kombinaciji pa so to ljudje, ki niso nikoli zadovoljni – ne s seboj, ne z drugimi in ne s situacijo. Vse mora biti po pravilih, slediti načrtom in upoštevati roke, spontanost pa razumejo kot grožnjo. Čustva držijo v sebi in ne priznavajo šibkosti, njihova pričakovanja pa so izjemno visoka, pogosto kar nerealna. Ti ljudje redko pokažejo toplino in ne dovoljujejo niti najmanjše napake.

Dvojčka s podznakom v ribah

Kombinacija za kaos, ki pa je tih in vsakogar zmede. Dvojčki so raztreseni, miselno hitri in spremenljivi, ribe pa tem lastnostim dodajo še čustveno kopreno in beg od resničnosti. Rezultat so osebe, ki pogosto ne vedo, kaj hočejo, kaj čutijo in kam gredo. Zlahka dajejo obljube, še hitreje jih pozabijo. Komunicirajo zelo šarmantno, a obenem nejasno, saj ne poznajo meja. Lahko so neizmerno kreativni in empatični, hkrati pa tudi kronično izgubljeni.

Lev s podznakom v ovnu

Levi imajo radi pozornost, ovni so radi prvi, skupaj pa označujejo ljudi, ki morajo biti vedno v središču dogajanja. Če bi jih opisali na kratko, so to egoisti na turbo pogon. S svojo impulzivnostjo, nepotrpežljivostjo in potrebo po dominaciji se pogosto zapletejo v konflikte, še posebej takrat, ko skuša nadzor prevzeti kdo drug. Ljudje s to astrološko kombinacijo ne znajo sprejemati kritik in še težje priznavajo napake. So nedvomno karizmatični, a tudi pretirano dramatični.

Tehtnica s podznakom v raku

To so ljudje, ki poosebljajo čustveno neodločnost. Tehtnice neprestano tehtajo med možnostmi, raki neprestano čutijo, v kombinaciji pa se zataknejo v neskončnem krogu preizpraševanja. Odlašajo z vsako odločitvijo, vsako situacijo pa do onemoglosti čustveno analizirajo. Želijo si miru in harmonije, a so istočasno veliko preveč občutljivi na reakcije drugih. Njihov pogosti obrambni mehanizem sta pasivna agresivnost in umik v molk.

Strelec s podznakom v dvojčkih

Kombinacija, ki pomeni nezmožnost koncentracije in kronično nemirnost. Strelci imajo radi svobodo in velike ideje, dvojčki pa stalno vznemirjenje in spremembe. V kombinaciji ustvarijo ljudi, ki ne morejo obstati na mestu, v odnosu ali se držati ene odločitve. Namesto globine izberejo površnost, navdušenje pa jim uplahne takoj, ko situacija ni več nova in vznemirljiva. Obljube dajejo z lahkoto in po navdihu, a jih praviloma nikoli ne izpolnijo.

Ribi s podznakom v škorpijonu

Takšni ljudje s seboj nosijo čustveno mrakobo s pesniškim prizvokom. Ribe so občutljive ter vse in vsakogar idealizirajo, škorpijoni pa v sebi nosijo intenzivnost, ljubosumje in obsesivnost. Kombinacija teh znakov označuje ljudi, ki čutijo preveč in pregloboko. Pri njih so meje zabrisane, medosebni odnosi pa polni skrivnosti, strasti in manipulacije – zavestne in nezavedne. To so osebe, ki so lahko neizmerno intuitivne, a hkrati tudi samouničevalne.