Avtor:
Na. R.

Sobota,
7. 3. 2026,
6.33

Osveženo pred

17 minut

Vojna v Iranu

Putin se je pogovarjal z iranskim predsednikom #vŽivo

Avtor:
Na. R.

Vladimir Putin | Predsednika sta se dogovorila, da bosta ostala v stiku prek različnih kanalov. | Foto Reuters

Predsednika sta se dogovorila, da bosta ostala v stiku prek različnih kanalov.

Foto: Reuters

Ruski predsednik Vladimir Putin se je v petek po telefonu pogovarjal z iranskim predsednikom Masudom Pezeškianom in pozval k takojšnji prekinitvi sovražnosti na Bližnjem vzhodu, so sporočili iz Kremlja. "Prizadevanja za mediacijo" za konec vojne je sicer že začelo več držav, je še sporočil iranski predsednik, in poudaril, da bi se morali pogovori osredotočiti na tiste, ki so vojno začeli.

Pregled odmevnejših novic dneva: 

6.00 Putin se je pogovarjal z iranskim predsednikom

6.00 Putin se je pogovarjal z iranskim predsednikom

Ruski predsednik Vladimir Putin je med telefonskim pogovorom izrazil sožalje zaradi atentata na iranskega vrhovnega voditelja ajatolo Alija Hameneija, člane njegove družine, predstavnike vojaškega in političnega vodstva države, pa tudi zaradi številnih civilnih žrtev, ki so posledica ameriško-izraelskega napada na Iran.

Ponovil je načelno stališče Rusije, da se morajo spopadi prenehati takoj in pozval k političnim in diplomatskim prizadevanjem za rešitev konflikta, so še sporočili iz Kremlja. Putin je tudi opozoril, da je glede razmer v stalnem stiku z voditelji držav Sveta za sodelovanje v Zalivu, poroča RIA Novosti.

Iranski predsednik Masud Pezeškian se je zahvalil Rusiji za podporo med krizo. Izrazil je hvaležnost za "solidarnost z iranskim ljudstvom, ki brani suverenost in neodvisnost svoje domovine". Pezeškian je zagotovil tudi podrobne informacije o dogajanju ob nenehnem zaostrovanju v regiji. 

