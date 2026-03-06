Osem nasvetov, kako se zaščititi pred narcisom

Večina ljudi pozna vsaj enega narcisa, naj je to družinski član, sodelavec ali del družbenega kroga. Narcis je na prvi pogled lahko celo prijeten in očarljiv, dokler se ne počuti ogroženega. Takrat pokaže svojo kritično in obsojajočo stran.

Če ste v svojem življenju že kdaj naleteli na narcisa, ste se verjetno spraševali, kako shajati z njim. Preprost odgovor je, da je to težko brez razumevanja, kako so takšne osebnosti zgrajene. Če pa nekaj razumemo, lahko s tem lažje shajamo oziroma vemo, kako se s tem spopasti.

V jedru narcisizma so krhek ego, velika občutljivost in notranji občutki manjvrednosti, kar je manj znana stran narcisov. Bolj znana pa je ta, da narcisi svoja negativna čustva pogosto projicirajo na druge in iščejo krivce za lastne težave, namesto da bi se z njimi soočili sami.

Nekaj smernic, kako se zaščititi

Njihov pogled na svet je lahko nepredvidljiv: nihajo med občutkom veličine in razočaranjem, ravno zato je njihovo vedenje za okolico pogosto begajoče. Velik pomen pripisujejo videzu, primerjajo se z drugimi in se poskušajo počutiti pomembnejše, če druge ponižajo ali razvrednotijo. Pogost motiv pri tem je ljubosumje.

Psychology Today zato našteva nekaj koristnih nasvetov, kako se spopadati z narcisom:

Ignorirajte njihove provokacije. Nanje glejte podobno kot na nasilneže: če se ne odzovete na njihove napade, jim to ne prinese zadovoljstva in pogosto poiščejo drugo tarčo.

Ne pustite se izzvati v prepir. Ni vam treba porabljati energije za zagovarjanje in razlaganje svojega stališča, če ga očitno ne upoštevajo. Predvsem pa ne opravičujte svojih dejanj, če vas skušajo potegniti v konflikt.

Kritike ne jemljite osebno. Kadar dobijo priložnost, da vas kritizirajo, skušajte to vzeti neosebno, saj se v resnici njihovi napadi ne dogajajo zaradi vas, temveč njihovih lastnih težavah. Z njimi le razkrivajo lastne negotovosti.

Postavite jasne meje. Če želite zaščititi sebe, morate pred narcisom postaviti jasne meje. Te pa skomunicirajte neposredno in jasno povejte, kaj je za vas sprejemljivo in kaj ne. Poleg tega meje postavite tudi pri sebi: ne dopustite, da vam narcis zaradi tega vzbuja slabo vest.

Če se odločite za distanco, jo tudi uresničite. Včasih je najboljša rešitev, da se od takšne osebe preprosto oddaljite. Ali popolnoma prekinete stike ali pa jih omejite, kot vam najbolj ustreza oziroma kolikor je za vaše duševno zdravje še vzdržno.

Poskrbite zase. Ta nasvet se nanaša na prejšnjega. Ne pričakujte, da vas bodo pred narcisom rešili drugi, to morate storiti sami; s postavljanjem jasnih mej in vzpostavljanjem distance. Pomembno je, da zaščitite sebe in se postavite zase.

Zaupajte svoji intuiciji. Če se med pogovorom ali po pogovoru z narcisom počutite "čudno", poslušajte svoje telo in skušajte ugotoviti, kaj vam skuša sporočiti. Če imate občutek, da nekaj ni v redu ali da vas nekdo slabo obravnava, je temu vredno prisluhniti.

Ne pozabite na prijaznost. Morda se zdi težko, a narcisi se velikokrat ne zavedajo svojih dejanj in zato ne razumejo, zakaj jim drugi postavljajo meje in se distancirajo. Zato si tudi oni zaslužijo sočutje in prijaznost.

