Zakaj psi obračajo glavo, ko govorite z njimi?

Ste se kdaj vprašali, zakaj pes med pogovorom nenadoma nagne glavo v stran? Ta prikupna navada ni naključna, ampak pogosto razkriva, kako pes posluša, opazuje in razume svet okoli sebe.

Boljše zaznavanje zvoka

Eden najpogostejših razlogov za nagibanje glave je natančnejše določanje izvora zvoka. S tem gibom pes lažje ugotovi, od kod prihaja določen šum ali glas, zlasti če gre za neznan ali nenavaden zvok. Ker psi slišijo širši razpon frekvenc kot ljudje, se lahko odzovejo tudi na zvoke, ki jih sami sploh ne zaznamo.

Opazovanje obrazne mimike

Nagibanje glave je lahko povezano tudi z opazovanjem našega obraza. Zaradi oblike gobca si pes z rahlim nagibom izboljša vidno polje in lažje spremlja usta ter oči. Tako hitreje prepozna čustva in razume, kaj mu želimo sporočiti.

Foto: Shutterstock

Znak pozornosti in pričakovanja

Pogosto je to tudi znak povečane zbranosti. Pes se morda trudi razbrati pomen besed ali ugotoviti, kaj od njega pričakujemo. Še posebej izrazito je takšno vedenje, ko zasliši znane besede, kot so sprehod, igra ali priboljšek.

Vsi psi tega ne počnejo enako pogosto

Nekateri psi glavo nagibajo pogosto, drugi skoraj nikoli. Pasme s krajšim in bolj ploskim gobcem to počnejo redkeje, saj jim gobec manj zastira pogled.

Foto: Shutterstock

Kdaj je potreben posvet z veterinarjem?

Če pes glavo nagiba brez jasnega razloga ali dražljaja, je smiselno biti pozoren. Takšno vedenje je lahko povezano z zdravstvenimi težavami, kot so vnetje ušes ali motnje ravnotežja. V tem primeru je priporočljiv posvet z veterinarjem.