Osem znakov, ki kažejo, da je vaš pes zdrav

Ker psi ne morejo povedati, kako se počutijo, je opazovanje njihovega telesa in vedenja ključnega pomena. Obstaja več jasnih znakov, po katerih lahko lastniki presodijo, ali je njihov pes zdrav in v dobri formi.

Lastniki psov si želijo svojim ljubljenčkom zagotoviti dolgo, zdravo in kakovostno življenje. Prav zato je pomembno, da znajo prepoznati znake dobrega zdravja, pa tudi prve opozorilne spremembe. Te se pogosto pokažejo na koži, dlaki, teži, apetitu in splošnem vedenju.

1. Sijoča in negovana dlaka

Zdrava dlaka je mehka, gosta in sijoča. Takšen videz običajno kaže na uravnoteženo prehrano in ustrezno nego. Pusta, lomljiva ali redkejša dlaka lahko pomeni, da nekaj ni v ravnovesju.

2. Zdrava koža

Koža brez rdečice, prhljaja, ran ali pretiranega srbenja je dober znak. Pogosto praskanje ali izpadanje dlake lahko nakazujeta alergije ali druge težave, ki zahtevajo dodatno pozornost.

3. Čisti zobje in zdrave dlesni

Zdravi zobje so čisti, dlesni pa rožnate in brez oteklin. Zanemarjeno ustno zdravje lahko vodi v bolečine, vnetja in resnejše zaplete, zato je redna nega zelo pomembna.

4. Energičnost

Zdrav pes je radoveden, igriv in se z veseljem giblje. Nenadna utrujenost, pomanjkanje volje za sprehode ali zmanjšana aktivnost so lahko znak, da nekaj ni v redu.

5. Skladna telesna zgradba

Pes v dobri kondiciji je videti čvrst in gibčen. Pri večini pasem je zaželen rahlo vbočen trebuh za prsnim košem. Rebra morajo biti otipljiva, ne pa izrazito vidna.

6. Stabilna in primerna telesna teža

Dolgotrajno ohranjanje zdrave teže je pomembno za sklepe, srce in splošno počutje. Tako prekomerno pridobivanje kot nenadno izgubljanje teže sta lahko opozorilna znaka.

7. Dober apetit

Pes, ki z veseljem poje svoje obroke, je običajno dobrega zdravja. Dolgotrajno pomanjkanje apetita ali nenadne spremembe v prehranjevanju niso nekaj, kar bi smeli prezreti.

8. Urejena prebava in normalno izločanje

Čvrsti iztrebki in redna prebava kažeta na dobro delovanje prebavnega sistema. Pogosta driska, zaprtje ali nenadne spremembe v blatu so lahko znaki težav.