Lastniki čivav, pozor: pazite na svoje pse!

Mala, komaj 1,5-kilogramska samička čivave iz avstrijske Koroške je imela srečo v nesreči. Med večernim sprehodom se je za las izognila, da je ni zgrabila ogromna lačna sova, poroča Kronen Zeitung.

Lastnika psičke Nale, ki sta bila z njo na nočnem sprehodu, nista pričakovala lačne sove, ki je na muho vzela drobno psičko. "Bilo je malo pred polnočjo, ko se je nenadoma zaslišal hrup in pred mano se je znašla sova," lastnikovo pričevanje navajajo v Kronen Zeitung.

Psička naj bi bila le deset metrov oddaljena od lastnikov, ko jo je velika ptica zgrabila in poskušala z njo odleteti. Mala čivava je zbrala vso svojo moč in se poskušala braniti. Uspelo se ji je iztrgati iz krempljev in pobegnila je v gozd, je povedal lastnik, ki je z ženo nemudoma krenil za psičko. Odpeljala sta jo k veterinarju, kjer so ji rano zašili, odslej pa bo ponoči vedno nosila svetlečo ovratnico, sta zatrdila lastnika.

Po besedah amaterskega ornitologa je to redek pojav. Sove se hranijo predvsem z majhnimi sesalci, kot so miši, podgane in lisičji mladiči, a ker so bili pretekli zimski meseci izjemno mrzli, je mogoče, da ni našla dovolj hrane. Zato se je sovi, ki sicer spada med največje vrste, saj razpon njenih kril sega do 1,80 metra, mala, poldrugi kilogram težka Nala verjetno zdela primeren plen.