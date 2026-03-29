V Planici se obeta še en spektakel, Domen Prevc se bo pridružil sestri Niki

Z današnjo tekmo smučarskih skakalcev v Planici bo padel zastor nad letošnjo sezono smučarskih skokov. V dolini pod Poncami, kjer se je v soboto zbralo okoli 30 tisoč navijačev, tudi danes pričakujejo izjemno vzdušje, po koncu tekme pa bo veliki kristalni globus za zmago v skupnem seštevku prejel Domen Prevc, na enak način je v soboto sezono končala tudi njegova sestra Nika. Tekma najboljših 31 skakalcev v sezoni, kot veleva tradicija, se bo začela ob 10. uri, uro pred tem bo na sporedu poskusna serija.

Na zadnji tekmi sezone bo nastopilo 31 skakalcev, Slovenijo bodo zastopali štirje. S številko ena bo poletel Rok Oblak, s številko sedem Timi Zajc, 27. bo nastopil Anže Lanišek, kot zadnji pa še svetovni rekorder Domen Prevc. Omenjena četverica je na sobotni ekipni tekmi zasedla peto mesto, zmagala je Avstrija.

Foto: Aleš Fevžer

Prevc je pred tem v petek prišel še do 14. zmage v letošnji sezoni svetovnega pokala in skupno 23. v karieri, tako da le še eno zmago zaostaja za starejšim bratom Petrom Prevcem, ki jih je zbral 24. 26-letni olimpijski prvak je v skupnem seštevku do zdaj zbral 2.068 točk, drugi Japonec Rjoju Kobajaši 1.188, tretji Avstrijec Daniel Tschofenig pa 1.109. Lanišek je na petem mestu z 989 točkami. Bolj napeto je v seštevku poletov, kjer ima Prevc na vrhu po štirih od petih tekem 345, drugi Avstrijec Stephan Embacher pa 284 točk, tako da še ni vse odločeno.

V soboto so sezono že sklenile smučarske skakalke. Nika Prevc je tretjič v karieri prejela veliki kristalni globus za skupno zmago, v petek je s poletom, dolgim 242,5 metra, postavila tudi svetovni rekord. Prevc je rekorden točkovni zbir svetovnega pokala v eni sezoni na mednarodni ravni presegla že pred časom, ko je "premagala" prejšnjega rekorderja Petra Prevca. To zimo je skupaj zbrala 2.676 točk, nanizala 18 zmag, skupno pa 28 stopničk, kar je daleč največji slovenski rekord v vseh zimskih športih.

Smučarski poleti, Planica, posamična tekma (m):

